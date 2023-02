Parkraumbewirtschaftung auf der Tegernseer Point: Rechtslage bremst Digitalsystem aus

Von: Gerti Reichl

Auf dem Parkplatz der Stadt Tegernsee auf der Point bleibt es vorerst bei der Überwachung durch Mitarbeiter des Kommunalen Zweckverbands. © Thomas Plettenberg

Die Stadt Tegernsee hätte auf der Point gerne eine digitale Parkraumbewirtschaftung eingeführt. Doch die Rechtslage steht dem entgegen.

Tegernsee – Es wäre zu schön gewesen, um einen wichtigen Schritt in Richtung eines modernen Parkraum-Managements zu machen: ein digitales Parksystem, bei dem die Kennzeichen ein- und ausfahrender Autos über Videokameras datengesichert erfasst und abgerechnet werden. Wesentlicher Vorteil: Die Überwachung der gebührenpflichtigen Parkplätze durch Mitarbeiter des Kommunales Zweckverbands wäre damit nicht mehr nötig. Auf etlichen Parkplätzen im Tegernseer Tal hat dieses System bereits Fuß gefasst – etwa am Wallberg in Rottach-Egern, am Oedberg bei Gmund, am Sonnenbichl in Bad Wiessee. Auch die Stadt Tegernsee wollte für den Parkplatz Point Richtung moderne Zukunft marschieren. Mit einem entsprechenden Angebot des privaten Anbieters „Parkdepot“ hatte sich der Stadtrat im Oktober vergangenen Jahres damit befasst und mit einem Grundsatzbeschluss entschieden, das System zu testen (wir berichteten).

Digitale Parküberwachung nur auf privaten Grundstücken

Bei der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses erfuhren die Mitglieder nun von Bauamtsleiterin Bettina Koch, dass nichts daraus wird. Koch berichtete, dass die Stadt nach dem Beschluss zunächst eine Anfrage beim Kommunalen Zweckverband gestellt habe. Daraufhin habe sie ein Gutachten erhalten, in dem erklärt worden sei, dass eine digitale Parkraumbewirtschaftung nur auf privaten und nicht auf öffentliche Plätzen zulässig sei. Der Datenschutz spreche dagegen. „Wir haben sogar eine Stellungnahme des Bayerischen Innenministeriums erhalten, in dem die Sachlage erklärt wird“, berichtete Koch. „Und die besagt, dass es rechtlich nicht möglich ist.“

Innenministerium nimmt Stellung

Michael Siefener, Stellvertretender Pressesprecher des Ministeriums nimmt auf Nachfrage unserer Zeitung Stellung und erklärt dazu grundsätzlich, dass die Parkraumbewirtschaftung in der Straßenverkehrsordnung geregelt sei. Das konkrete Vorhaben der Stadt Tegernsee zur Einführung eines „digitalen Parksystems“ sei bisher noch nicht an das Ministerium herangetragen worden, so der Sprecher. Er sehe aber aufgrund der Rechtslage keine Möglichkeit zur Einführung. Der Sprecher verweist auf ein Gutachten aus dem Jahr 2021, wonach es vorher einer Änderung der Rechtslage bedürfe.

Bürgermeister Hagn: „Ich bin enttäuscht“

Genau das war Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) bei der Sitzung klar. „Ich bin enttäuscht“, sagte er mit wenigen Worten auch in Hinblick auf die Nutzung der Daten zur Verkehrslenkung im Ort. Er versicherte aber, dass die Stadt an dem Thema dran bleiben werde. Im Nachgang zur Sitzung erklärt die Bauamtsleiterin, dass es nun bei der Überwachung der gebührenpflichtigen Parkplätze durch Mitarbeiter des Zweckverbands bleiben werde. Solange die digitale Überwachung nicht zulässig sei, bestehe auch für den Verkehrsausschuss der Stadt keine Notwendigkeit, sich erneut damit zu befassen.

Pilotprojekt zur Verkehrslenkung

Was die Wanderparkplätze an der Neureuth, am Riederstein oder an der Schießstätte betrifft, die bisher auf herkömmliche Art bewirtschaftet werden – also durch Ziehen eines Tickets am Automaten oder per App – hält hier die Digitalisierung auf andere Art Einzug: Die Regionalentwicklung Oberland (REO) wird laut Projekt-Manager Thorsten Schär im Frühjahr dort im Rahmen ihres Projekts „Smarte Tourismusregion“ (STR) Sensoren installieren, um so Echtzeit-Daten erfassen zu können, die dann Maßnahmen zur konkreten Verkehrslenkung ermöglichen. Erste Daten sollen im Sommer vorliegen, so Schär. Für die Parksensorik in Tegernsee könnte das in der künftigen Praxis heißen: Ist der Neureuth-Parkplatz voll, werden die Autofahrer schon durch Hinweise an der Hauptstraße umdirigiert.

Gute Erfahrungen in Bad Wiessee

Während es sich bei den Parkplätzen am Wallberg oder am Oedberg um private Grundstücke handelt, so stellt sich die Situation am gemeindlichen Parkplatz am Wiesseer Sonnenbichl laut Geschäftsführer Hilmar Danzinger so dar: „Wir haben das vor der Einführung natürlich rechtlich prüfen lassen, und unser Anwalt hat keine Probleme gesehen.“ Die Kamera dort erfasse nur die Bewegungen nach der Schranke und keinen öffentlichen Raum. Das System, eingeführt im vergangenen Sommer, funktioniere reibungslos. „Die Zahlungsmoral ist gestiegen, und wir haben Personalkosten gespart“, lautet Danzingers bisheriges Resümee.