Neuer Wirt in den Startlöchern

Das Restaurant Schlossbrennerei in Tegernsee steht offenbar vor der Wiedereröffnung. Ein Münchner Wirt hat großes Interesse.

Tegernsee – „Im Frühjahr öffnen wir das Lokal wieder – mit frischem Tegernseer Wind!“ So steht’s auf einem Schild am Eingang zur Schlossbrennerei in Tegernsee. Dieser frische Wind weht schon bald: Der Münchner Vollblut-Wirt Markus Augstburger (46) hat großes Interesse an dem Lokal des Herzoglichen Brauhauses.

Im November, nach einer letzten Hochzeitsgesellschaft, hatten die Wirtsleute Julia und Guido Stocker die Schotten endgültig dicht gemacht, um sich ganz auf den Altwirt in Reichersbeuern zu konzentrieren, den sie noch während ihrer Zeit als Wirtsleute in Tegernsee übernommen hatten. Seither waren die Lichter aus – und das Brauhaus auf der Suche nach einem neuen Wirt für das traditionsreiche Lokal, in dem in kupfernen Kesseln sogar Schnaps gebrannt werden darf und zu dem ein Biergarten mit Seeblick gehört.

Wer würde die Schlossbrennerei übernehmen und dem Platzhirsch Peter Hubert vom Bräustüberl Paroli bieten? An den Stammtischen machte das Gerücht die Runde, Markus Augstburger, Wirt vom Münchner „Laurin“ am Viktualienmarkt und vom „Prinz Alfons“ an der Ysenburgerstraße in Neuhausen, würde es an den Tegernsee ziehen. Noch vor Kurzem zeigte sich Brauhaus-Geschäftsführer Christian Wagner auf Nachfrage unserer Zeitung sehr wortkarg und verwies auf noch nicht unterzeichnete Verträge.

Augstburger selbst machte gestern klar Schiff. Anfang März werde er den Vertrag unterzeichnen. „Ein Lokal des Herzoglichen Hauses übernehmen zu können, ist für uns wie ein Ritterschlag“, gesteht Augstburger. Sein Laurin, das er sieben Jahre lang erfolgreich betrieben hat, habe er inzwischen verkauft. Das Prinz Alfons, das vor einem Jahr eröffnet wurde, wird er als stiller Teilhaber weiter behalten. Er und seine Familie samt zehnjähriger Tochter, seien „ganz verliebt“ in Tegernsee, sagt der gebürtige Münchner. Wenn alles in trockenen Tüchern ist, werde er seine Mannschaft zusammenstellen. Vier Köche – zwei aus dem Laurin, zwei aus dem Prinz Alfons – wird er mitbringen, „den Rest brauch’ ich noch.“

Details will er noch nicht verraten, aber eines verspricht Augstburger bereits: beste Küchenkultur, die alles beinhaltet, was das Tegernseer Tal und die Region zu bieten haben. „Wir werden uns in der herrlichen Natur bedienen.“ Auf die Zusammenarbeit mit der Herzogin Anna als Besitzerin und Christian Wagner als Geschäftsführer („zwei liebenswerte Menschen, wie alle hier am Tegernsee“), freue er sich. Dass sich bald wieder was rührt, ist für alle sichtbar: Handwerker sind schon dabei, das Lokal nach der langen Winterruhe auf Vordermann zu bringen.

gr