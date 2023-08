Unwetter mit heftigem Hagelschauer richtet Verwüstungen an: Autos demoliert, Scheiben zerschlagen

Von: Christina Jachert-Maier

Das Ende der Sommerhitze kam kurz und heftig. Am Samstagnachmittag erreichte das Unwetter das Tegernseer Tal. Es brachte einen zerstörerischen Hagelschauer.

Tegernseer Tal – Die Gewitterzelle kam nicht unerwartet. Schon am Freitag hatte die Gemeinde Rottach-Egern den Rosstag abgesagt. Aber das Tempo und die Wucht, mit dem Hagel und Starkregen über das Tegernseer Tal hereinbrachen, raubten den Atem. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Und mein 75-jähriger Nachbar auch nicht“, berichtet Korbinian Herzinger, Kommandant der Wiesseer Feuerwehr.

Der Hagelsturm erhob sich gegen 16.30 Uhr mit ungeheurer Kraft. Er zertrümmerte Autoscheiben, Dachfenster und Photovoltaikanlagen, zerfetzte Planen und holte so viel Grün von den Bäumen, dass die Gullys dichtmachten und den nachfolgenden Starkregen nicht fassen konnten. Bei der Rettungsleitstelle gingen so viele Hilferufe ein, dass der Katastrophenschutz am Landratsamt entschied, zu ihrer Entlastung eine Koordinierungsstelle einzurichten. Ihren Sitz hatte sie im Holzkirchner Feuerwehrhaus. Dort wurden zwischen 17 und 19 Uhr 158 Einsätze im ganzen Landkreis koordiniert, berichtet Landratsamtssprecherin Sophie Stadler. 196 Feuerwehrler rückten in dieser Zeit aus, um provisorisch Dächer dichtzumachen, Windschutzscheiben abzukleben und Keller auszupumpen. Am stärksten betroffen waren Bad Wiessee und Rottach-Egern, auch in Schliersee und im Leitzachtal wütete das Unwetter.

Der Hagel zertrümmerte die Heckscheiben der Autos, die auf dem Parkplatz des Wiesseer Hotels Bussi Baby standen. © Max Kalup

Zerschlagene Lichtkuppeln und Dachfenster

Die Rottacher Feuerwehr dichtete unter anderem zerschlagene Lichtkuppeln in der Seniorenresidenz KWA Stift Rupertihof und bei einem Betriebsgebäude der Schönheitsfarm Gruber ab. Wie Kommandant Tobias Maurer berichtet, war wegen der vielfach durch Blätter verstopften Gullys die Seestraße überflutet. „Wir haben sie gesperrt, damit die Autos nicht noch mehr Wasser in die Geschäfte spritzen“, erklärte er, Auch die Feuerwehr selbst hat einen Schaden zu beklagen: Der Hagelsturm stanzte Dellen in die Hallentore des Gerätehauses. „Der Hagel kam waagrecht daher“, berichtet Maurer.



Bretterzaun von SME fliegt durch die Luft

Die Wiesseer Feuerwehr hatte ebenfalls alle Hände voll zu tun, um Dächer abzudichten und Bäume von der Straße zu ziehen. Zudem, berichtete Kommandant Herzinger, sammelte die Wehr die Bruchstücke des Bretterzauns ein, der die stillgelegte SME-Baustelle beim alten Jodschwefelbad umgibt. Bis zum Hotel Terrassenhof seien die Teile geflogen. „Gefährlich ist das“, meint Herzinger. Völlig zerstört wurde das Gewächshaus einer Gärtnerei.

Festzelt für Weinfest der Burschen demoliert

Der Sturm fegte auch das Zelt fürs Weinfest des Burschen-Kranken-Unterstützungsvereins Rottach in Unterwallberg weg. „Wir hatten alles aufgebaut und dekoriert“, berichtet der Vorsitzende Sebastian Kölbl. Der Hagel durchlöcherte die Plane, die Eiskörner flogen in den Schuppen. Das geplante große Jubiläumsfest – das Weinfest gibt es seit 40 Jahren – fand nicht statt. „Aber wir haben in kleiner Runde im Schuppen gefeiert, wie vor 40 Jahren“, sagt Kölbl.

Am gestrigen Sonntag wurden überall im Tegernseer Tal Straßen und Einfahrten von Blättern und Ästen gesäubert. Und es zeigte sich: Der Schaden ist gewaltig.



Zahlreiche Autos beschädigt

„Das ist eine Katastrophe“, klagt Autohaus-Inhaber Markus Schlosser, als er seine etwa 50 Neu- und Gebrauchtwagen inspiziert. Alle haben Dellen oder gesplitterte Scheiben. „Ich hatte vor etwa sechs Jahren ein Hagelschutznetz, wie es anderswo Händler haben, für die Ausstellungsfahrzeuge beim Landratsamt beantragt. Dieser wurde aber mit der Begründung abgelehnt, man sei eine touristische Region“, berichtet Schlosser.



In der Nachbarschaft sammeln Besitzer eines Obstgartens die Überbleibsel ihrer entlaubten Bäume zusammen, die innerhalb weniger Minuten zerstört wurden. Unweit davon, am Söllbach, ist auf dem Dach eines Neubaus nur noch das Gerippe einer Photovoltaikanlage zu sehen. Der etwa fünfminütigen Dauerbeschuss durch faustgroße Hagelkörner hat auch drei Fenster der Wiesseer Kirche Maria Himmelfahrt am Bergfriedhof zertrümmert. Inzwischen wurden sie notdürftig gesichert.



Die Wiesseer Wehr und ihre Nachbarwehren wurden auch gestern immer wieder von Hauseigentümern zu Hilfe gerufen, weil diese Schäden am Dach entdeckt hatten. In den nächsten Wochen werden die Handwerker viel zu tun haben, weiß Kommandant Herzinger. Seine Erfahrung: „Die alten Dachplatten halten mehr aus als die neuen.“

Alarm: Gondel der Wallbergbahn soll evakuiert werden

Als das Unwetter losbrach, blieb die Wallbergbahn stehen. Die Rottacher Bergwacht wurde alarmiert, um rund 20 Personen aus einer Gondel zu evakuieren. Aber dazu kam es dann doch nicht: Die Gondel fuhr weiter und brachte die Gäste sicher ins Tal. „Es waren vielleicht zehn Minuten Stillstand nicht mehr“, versichert Vasile Kilsch von der Bergbahn. Es habe kein echtes Problem gegeben.



Einsatz der Bergwacht nicht nötig: Gondel fährt weiter

Die Nachricht, dass kein Einsatz bei der Wallbergbahn vonnöten ist, erreichte die Rottacher Bergwacht bei der Anfahrt, berichtet deren Sprecher Alexander Stern. Die Retter schwenkten um und unterstützten einen BRK-Einsatz am Wanderer-Parkplatz im Söllbachtal in Bad Wiessee. Dort waren mehrere Ausflügler zu versorgen, die im Hagelsturm Platzwunden erlitten hatten. Um zu klären, ob weitere Wanderer vom Sturm überrascht wurden und Hilfe brauchen, fuhr die Bergwacht Wege ab, traf aber niemanden mehr an.



Verletzte Wanderer im Söllbachtal versorgt

Bei der Versorgung der Wanderer im Söllbachtal half die ehrenamtliche Schnelleinsatzgruppe Behandlung des BRK Bad Wiessee mit, wie Bereitschaftsleiter Benedikt Dörder berichtet. Nachdem alle Rettungskräfte während des Unwetters stark gefordert waren, leisteten die Ehrenamtlichen Unterstützung. Der Sturm traf auch die Retter selbst: Der Hagel demolierte den BRK-Einsatzwagen, der gerade von einer Übung zurückkam. Und zwar so stark, dass er derzeit nicht mehr zur Verfügung steht, wie Dörder erklärt. Er bemühe sich um einen Ersatz.



Auch die Wasserwacht rückte bei dem Sturm aus, berichtet Landratsamt-Sprecherin Sophie Stadler. Man fürchtete, dass die Sturmwarnung wieder einmal ignoriert wurde und Menschen in Seenot Hilfe brauchen. Dem war aber nicht so, wie Stadler, erklärt: „Es war niemand mehr auf dem Wasser.“

Tegernseer Tal - Der plötzliche Wetterumschwung war keine Überraschung. Den Rosstag, der am heutigen Sonntag stattfinden sollte, hatte die Gemeinde Rottach-Egern schon am Freitag abgesagt. Das Unwetter erreichte das Tegernseer Tal am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr. Es brachte einen heftigen Hagelschauer, der überall im Tegernseer Tal Autos demolierte und Glasscheiben zerschlug. Anschließend brach Starkregen nieder.

Dauerregen in ganz Bayern – DWD warnt im Süden mit zweithöchster Stufe.

Das Unwetter wütete kurz und heftig. © Max Kalup

Unwetter mit heftigem Hagelschauer richtet Verwüstungen an

Die Feuerwehren hatten reichlich zu tun, die Polizei unterstützte die Einsätze. „Nach einer Stunde war das Unwetter vorbei“, berichtete eine Sprecherin der Polizei. Aus polizeilicher Sicht gebe es „nur“ typische Unwetterschäden, keine besonderen Vorkommnisse. Die Aufräumarbeiten werden allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen.

Auch in Schliersee pumpte die Feuerwehr Keller aus. © Max Kalup

Das Unwetter richtete vor allem in Bad Wiessee und Rottach-Egern Schäden an, auch Schliersee war betroffen. Im Wiesseer Söllbachtal wurden Wanderer vom Hagelschlag verletzt und brauchten Hilfe.

Bei dem Unwetter kamen Autos von der Straße ab, wie hier in Bad Wiessee. Zerschlagene Heckscheiben wurde notdürftig abgedeckt. © Max Kalup

Dies als erster Überblick. Weitere Informationen folgen.

