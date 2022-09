Rollerfahrer mit Hubschrauber in Unfallklinik geflogen

Von: Stephen Hank

Die Polizei berichtet von einem schweren Unfall in Tegernsee (Symbolfoto). © Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Ein Rollerfahrer (56) aus Bad Wiessee ist nach einem schweren Unfall in Tegernsee mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Tegernsee ‒ Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Montagnachmittag in Tegernsee gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wollte ein 55-jähriger Mann aus Kassel gegen 17.15 Uhr mit seinem Ford Mondeo von Rottach-Egern kommend in Tegernsee von der Seestraße auf den Parkplatz beim Gymnasium Tegernsee einbiegen. Dabei übersah er einen 56-jährigen Mann aus Bad Wiessee, der ihm auf der Ortsdurchfahrt mit seinem Roller entgegenkam.

Durch die Kollision des Rollers mit dem Pkw wurde der Rollerfahrer schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen werden. Der Pkw-Fahrer bei dem Unfall blieb unverletzt. Am Ford und am Roller entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von insgesamt rund 13 000 Euro.

