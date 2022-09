RVO setzt auf Elektro: Betriebsleiter hofft auf Ladestation in Gmund

Von: Jonas Napiletzki

Vier Elektrobusse sind derzeit für die RVO GmbH unterwegs, derzeit vor allem im Stadtverkehr Bad Tölz. Betriebsmanager Peter Bartl setzt nun auf die Ladestationen, die am Bahnhof Gmund geplant sind. Damit könnte die RVO mehr Elektrofahrzeuge auf die Straßen auch im Landkreis bringen. © Thomas Plettenberg

Während die damals innovativen Erdgas-Busse aus dem Jahr 1998 bereits ausgesondert sind, plant RVO-Betriebsmanager Peter Bartl schon an einer neuen Diesel-Alternative.

Landkreis – Über eine „Erfolgsbilanz“ des RVO hatte die Heimatzeitung im Jahr 2003 berichtet. Es ging um ein innovatives Pilotprojekt: Die Regionalverkehr Oberbayern GmbH setzte seit Juli 1998 Erdgas-Busse ein – betrieben mit jenem Energieträger, der seit Beginn des Ukraine-Kriegs eher skeptisch beäugt wird. Damals aber wurden die Busse vom Bayerischen Umweltministerium, vom Landkreis Miesbach und der Tegernseer Erdgasversorgung (TEG) unterstützt und schließlich für gut befunden.

Heute sind die Busse nicht mehr in Betrieb – der RVO ist längst nicht mehr abhängig von Erdgas. Peter Bartl, Betriebsmanager in Tegernsee, kann sich dennoch gut an das Projekt erinnern, das in seinen Anfängen erstaunliche Paralleln zur heutigen Entwicklung von Elektro-Bussen aufweist. „Das war gut, eine wirklich positive Bilanz“, sagt er auf Nachfrage. Selbst über den Spitzing und die Monialm hätten sich die Gas-Busse zuverlässig gekämpft, immerhin regelmäßig von 700 auf über 1200 Höhenmeter.

Das Ende sei dann eher mit dem Aus einiger Tankstellen begründet worden. „Anfangs haben wir beim E-Werk in Tegernsee tanken können, später in Bad Wiessee.“ Diesen Umweg habe man von Enterrottach noch in Kauf genommen. Als aber auch die Tankstelle am Westufer kein Erdgas mehr verkaufte, wäre den Bussen nur noch Irschenberg als Anlaufstelle geblieben. Das – in Kombination mit ohnehin auslaufenden Verträgen – habe seinerzeit zum Entschluss geführt, die Busse außer Betrieb zu nehmen. „Sie wurden etwa 2013 ausgesondert“, sagt Bartl.

Vier von 40 Bussen fahren bereits elektrisch

Das Tanken ist auch beim aktuellen Versuch der Modernisierung eines der großen Themen. Wie berichtet, hat die GmbH bereits vier Elektro-Busse in ihre Flotte mit rund 40 Fahrzeugen eingereiht, die zwar eher im Stadtverkehr Bad Tölz, sporadisch aber auch im Landkreis Miesbach auftauchen. Das Problem, warum sie das nicht dauerhaft tun: Auf dem Betriebshof im Tegernseer Tal können sie nicht aufgeladen werden. „Wir bräuchten zusätzliche Leitungen und sogar ein eigenes Trafohaus“, sagt Bartl. Unverhältnismäßig – kosten die Busse doch mit rund 600 000 Euro pro Stück ohnehin schon rund dreimal so viel wie ihre 200 000 bis 250 000 Euro teuren Diesel-Pendants.

Ähnlich wie die Erdgas-Busse muss also vorher kräftig investiert werden. „Beim Gas hat sich das unterm Strich nicht gerechnet“, erinnert sich Bartl. Zwar sei der Betrieb günstig gewesen, die Anschaffung nur unwesentlich teurer – aber zusätzliche Kosten wie etwa eine Gasdruck-Prüfung hätten die Bilanz gestört. Eine eigene Tankstelle war seinerzeit ebenso schwer realisierbar wie nun ein Trafohaus in Tegernsee: „Man kann für Gas-Busse nicht einfach die Hausleitungen verwenden.“ Da der Tank mit hohem Druck gefüllt werden müsse, braucht es laut Bartl einen eigenen Tank, in dem das Erdgas komprimiert sei. „Selbst an der Tankstelle hat es noch 20 Minuten gedauert – ohne hätte der Bus wohl die ganze Nacht getankt.“

Ladestation für Busse in Gmund kommt

Diesen Umstand hat der frühe Gas-Bus mit seinen Elektro-Nachfolgern gemein. Auch diese laden derzeit in Tölz die ganze Nacht. Tagsüber schaffen sie laut Bartl etwa 350 Kilometer. „Das reicht für unsere üblichen Tageslaufleistungen von 200 bis 250 Kilometer.“ Und auch wenn sie in Tegernsee nicht laden können, gibt’s gute Nachrichten für ihre Zukunft. „Am neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Gmund werden Bus-Ladestationen geplant“, weiß Bartl. Sobald diese Möglichkeit besteht – Baustart des Omnibusbahnhofs ist im kommenden Frühjahr – sollen aus vier E-Bussen in Bad Tölz noch einige mehr werden, die dann im Tegernseer Tal aufladen können.

An den Mehrkosten beteiligt hatte sich für die ersten vier E-Busse – wie schon 1998 – das Bundesumweltministerium. Solche finanziellen Entlastungen hält Bartl weiterhin für dringend geboten, auch wenn sie eine „langwierige Sache“ seien. Denn während er Schüler befördern will und muss, „ist der Dieselpreis ein ganz großes Thema“. Schließlich könne er die Fahrpreise nicht ohne Genehmigung nach oben korrigieren – und will das auch gar nicht. „Sonst fährt ja irgendwann keiner mehr mit.“ Andersherum wird Bartl mit hohen Spritpreisen konfrontiert.

Richten könnten es nun schon bald die Elektrobusse. Je nach Entwicklung der Stromkosten könnten sie würdige Nachfolger für die Erdgas-Busse werden – mit einigen Vorteilen, was ihre Betankung und die Zukunftsfähigkeit angeht. nap

