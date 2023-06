RVO: Viele Linien entfallen am Donnerstag - Von 65 Fahrern fehlen 21

Von: Jonas Napiletzki

Vom Ausfall betroffen: die Buslinie 9556 der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) GmbH. © Thomas Plettenberg

In Folge der angespannten Personallage und wegen eines hohen Krankenstands entfallen auch am Donnerstag RVO-Linienfahrten im Landkreis Miesbach.

Landkreis - Von 65 Fahrern fehlen dem Regionalverkehr Oberbayern (RVO) derzeit 21. In der Folge streicht das Busunternehmen vorübergehend zahlreiche Linienfahrten im Landkreis Miesbach. Während davon am heutigen Mittwoch nur die Linie 9560 über die Monialm betroffen war, fallen am morgigen Donnerstag Fahrten auf insgesamt vier Linien im Landkreis aus. Ursächlich für den Personalengpass ist nach Angaben von Niederlassungsleiter Andreas Päschel ein hoher Krankenstand und eine generell „angespannte Fahrerlage“.

Fahrpläne könnten deshalb nicht mehr aufrecht erhalten werden, erklärt Päschel in einer Pressemitteilung. „Morgen halten sich die Ausfälle etwas geringer, da wir noch zwei Fahrer motivieren konnten und das Büro-Team zusätzlich wieder mitfährt.“ Auch in den vergangenen Monaten habe der RVO „alles versucht“, um Ausfälle so gering wie möglich zu halten.

Folgende Fahrten entfallen am Donnerstag, 22. Juni:

Linie 9554 :

13.04 Uhr Teg. Gymnasium – Realschule Gmund – Miesbach

: 13.04 Uhr Teg. Gymnasium – Realschule Gmund – Miesbach Linie 9556 :

9 Uhr Kreuth - Tegernsee

: 9 Uhr Kreuth - Tegernsee Linie 9559:

12.04 Uhr Gmund - Tegernsee B-Ring

12.04 Uhr Gmund - Tegernsee B-Ring Linie 9560:

11.35 Uhr Rottach – Monialm

12 Uhr Monialm – Rottach

14 Uhr Rottach – Enterrottach

14.08 Uhr Enterrottach – Rottach

14.39 Uhr Rottach – Monialm

15 Uhr Monialm – Rottach

15.35 Uhr Rottach – Monialm

16 Uhr Monialm – Rottach

16.35 Uhr Rottach – Monialm

17 Uhr Monialm – Tegernsee

Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen entfallen zahlreiche Linien: 9612, 9564, 9595, 9553 und 9570 sind von mehreren Ausfällen am Donnerstag betroffen.

Weitere Ausfälle zu erwarten

„Weitere Ausfälle sind in den nächsten Tagen und Wochen leider zu befürchten“, erklärt der Niederlassungsleiter. Fahrgäste sollten sich unter dbregiobus-bayern.de, im DB Navigator oder der „Wohin-Du-Willst“-App informieren. Für die Unannehmlichkeiten bittet Päschel um Entschuldigung. „Sie können sicher sein, in ganz Europa suchen wir mit Hochdruck nach Busfahrern, doch der Markt ist leer.“ Viele würden zudem nicht im Gebiet des RVO arbeiten wollen - wegen der hohen Lebenshaltungskosten. nap

