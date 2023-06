RVO: Noch weniger Busse als zuletzt im Kreis Miesbach

Teilen

Auch betroffen: Etliche Fahrten der Ringlinie B am Tegernsee fallen am Donnerstag aus. © THOMAS PLETTENBERG

Die prekäre Personalsituation bei der Regionalverkehr Oberbayern GmbH, die für den Busverkehr im Kreis Miesbach zuständig ist, hat sich noch einmal zugespitzt – und dies deutlich.

Landkreis – „Uns fehlen derzeit 24 von 65 Fahrern. Zudem fallen leider auch drei Dienste unser Partner- Unternehmer aus den gleichen Gründen aus“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmen. Im Ergebnis fallen am Donnerstag (29. Juni) noch mehr Fahrten aus, als an den vergangenen Tagen. Über 50 Fahrten listet das Unternehmen allein für den Kreis Miesbach auf, weitere von Holzkirchen nach Bad Tölz und Lenggries sind dem Nachbarlandkreis zugeordnet. Stark betroffen sind etwa die Ringlinien am Tegernsee und die Linie zwischen Rottach-Egern und Monialm. „Weitere Ausfälle, sind in den nächsten Tagen und Wochen leider nicht kompensieren“, heißt es weiter. Informationen finden Fahrgäste auf dbregiobus-bayern.de (Suche „Verkehrsmeldungen RVO“) und im DB Navigator.

Hier die Liste der ausfallenden Fahrten:

Linie 9552:

08:10 Uhr: Leitzach-Ring A ab Miesbach

14:02 Uhr: Leitzach-Ring A ab Miesbach

15:00 Uhr: Leitzach-Ring B ab Neuhaus

Linie 9554:

08:05 Uhr: Miesbach – Gmund

10:45 Uhr: Tegernsee - Miesbach

14:40 Uhr: Tegernsee – Miesbach

16:03 Uhr Miesbach HS – Bad Tölz

16:30 Uhr KKH – Miesbach - Gmund

Linie 9555:

17:45 Uhr: Tegernsee – Gmund

18:04 Uhr: Gmund – Tegernsee

Linie 9556:

06:35 Uhr: Kreuth – Miesbach

Linie 9557:

11:42 Uhr: Tegernsee – Bad Tölz

15:12 Uhr: Tegernsee – Bad Tölz

16:27 Uhr: Bad Tölz – Gmund

Linie 9558:

13:07 Uhr: Miesbach – Irschenberg

13:45 Uhr: Irschenberg – Miesbach

16:00 Uhr: Krankenhaus – Miesbach

16:04 Uhr: Gmund – KKH Agatharied

Linie 9559:

09:12 Uhr: Ring A ab Tegernsee

09:34 Uhr Ring B ab Gmund

13:34 Uhr: Ring B ab Gmund

14:42 Uhr Ring A ab Tegernsee

17:04 Uhr Ring A ab Gmund

17:04 Uhr Ring B ab Gmund

18:12 Uhr: Ring A ab Tegernsee

18:34 Uhr: Ring B ab Gmund

19:04 Uhr: Ring B ab Gmund

19:14 Uhr: Ring A ab Tegernsee

20:04 Uhr: Ring B ab Gmund

20:45 Uhr Ring B ab Tegernsee

21:14 Uhr Ring A ab Tegernsee

22:04 Uhr: Ring B ab Gmund

22:14 Uhr: Ring A ab Tegernsee

23:14 Uhr Ring A ab Tegernsee

Linie 9560:

11:35 Uhr: Rottach – Monialm

12:00 Uhr: Monialm – Rottach

13:00 Uhr: Gmund Realschule – Teg - Monialm

14:00 Uhr: Rottach – Enterrottach

14:08 Uhr: Enterrottach – Rottach

14:39 Uhr: Rottach – Monialm

15:00 Uhr: Monialm – Rottach

15:35 Uhr: Rottach – Monialm

16:00 Uhr: Monialm – Rottach

16:35 Uhr: Rottach – Monialm

17:00 Uhr: Monialm – Tegernsee

17:45 Uhr: Rottach - Enterrottach

Linie 9566:

12:20 Uhr: Rottach-Kisslinger Str. – Gmund

13:00 Uhr: Gmund Realschule – Teg – Monialm

13:05 Uhr: Holzkirchen - Tegernsee

Linie 9567:

06:55 Uhr: Holzkirchen – Miesbach

12:15 Uhr: Miesbach – Holzkirchen

Linie 9553:

13:12 Uhr: Bad Tölz – Holzkirchen

13:55 Uhr Holzkirchen – Lenggries

Linie 9568 :

14:35 Uhr: Holzkirchen – Bad Tölz

16:57 Uhr – Bad Tölz - Holzkirchen