Sanierung der Alpbachbrücke in Tegernsee beginnt - B307 wird halbseitig gesperrt

Von: Gabi Werner

Teilen

Altersbedingte Schäden weist die Alpbachbrücke in Tegernsee auf. Jetzt wird sie generalsaniert. © Staatliches Bauamt

Die nächste Baustelle am Tegernsee ist im Anmarsch: Am Montag, 4. Juli, beginnt die Generalsanierung der Alpbachbrücke an der Tegernseer Ortsdurchfahrt. Die Bundesstraße wird halbseitig gesperrt.

Tegernsee – Tagtäglich rollen Tausende Autos und schwere Lastwagen über die Alpbachbrücke in der Tegernseer Ortsdurchfahrt. Das hinterlässt Spuren. Die Brücke aus den 1960er-Jahren muss generalsaniert werden. Die Arbeiten auf der B 307 starten am Montag, 4. Juli, und dauern bis voraussichtlich 21. Oktober. Bis dahin ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Sanierung soll Neubau von Brücke hinauszögern

Zacharias Kleber, Leiter der Abteilung Konstruktiver Ingenieurbau am Staatlichen Bauamt Rosenheim, sagt: „Die Brücke weist vor allem altersbedingte Schäden auf. Mit der Generalsanierung setzen wir die Brücke wieder baulich für die nächsten Jahrzehnte instand und verhindern damit, dass die Brücke vorzeitig abgerissen und neu gebaut werden muss.“ Im Zuge der Maßnahme werden zunächst die Brückenkappen mit Gehweg und Geländer abgerissen und der Fahrbahnbelag ausgebaut. Anschließend werden die genauen Schäden am Überbau aus Stahlbeton begutachtet.

Staatliches Bauamt rechnet mit Bauzeit von dreieinhalb Monaten

Nach den Ausbesserungsarbeiten am Überbau werden die Fahrbahnplatte neu abgedichtet, die Bordsteine gesetzt, die Gehweg-Kappen betoniert, ein neues Geländer installiert und schließlich eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Insgesamt dauert das – wenn alles reibungslos läuft – dreieinhalb Monate.

Verkehr darf weiter auf B 307 fließen - aber nur halbseitig

Das Staatliche Bauamt habe entschieden, die Alpbachbrücke unter halbseitiger Sperrung zu sanieren, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, sagt Kleber. Während des gesamten Sanierungszeitraums wird der Verkehr mit einer verkehrsabhängigen Baustellenampel auf verengter Fahrbahn über die Brücke geführt. Die Verkehrsteilnehmer werden um besondere Vorsicht im Baustellenbereich gebeten.

Da es sich bei der Sanierung der Alpbachbrücke um Arbeiten an einer Bundesstraßen-Brücke handelt, trägt die Kosten in Höhe von rund 500.000 Euro der Bund.

gab