Schifffahrt am Tegernsee startet in die neue Saison

Von: Gabi Werner

Bei traumhaftem Frühlingswetter startet die Seenschifffahrt auf dem Tegernsee am Samstag in die neue Saison. © Thomas Plettenberg

Der Winterschlaf ist vorbei: Ab Samstag (26. März) fahren auf dem Tegernsee wieder die Schiffe. Zum offiziellen Saisonstart gibt es einige Neuerungen.

Tegernsee – Die Tegernsee-Schifffahrt beendet ihre Winterpause: Am Samstag (26. März) nimmt die Flotte ihren Linienverkehr wieder auf. Der Start in die neue Saison erfolgt sukzessive: Zunächst werden die Linien C und D und damit die südlichen Rundfahrten bedient. Ab 9. April, also pünktlich zu den Osterferien, kommt die Linie B mit den großen Rundfahrten dazu. Zum Start des Sommer-Fahrplans am 30. April sind die Schiffe dann wieder auf allen vier Linien unterwegs, berichtet Betriebsleiter Stephan Herbst.

Schon vor dem Saisonstart wurde das neue Kassensystem getestet

Obgleich die Saison erst jetzt beginnt, waren bereits an den vergangenen beiden Wochenenden sowie am Freitag (25. März) Schiffe auf dem Tegernsee zu sehen. Betriebsleiter Herbst verrät den Grund: „Wir haben ein neues Kassensystem bekommen und wollten es schon einmal unter realen Bedingungen testen.“ Die Schiffe seien also quasi in inoffizieller Mission unterwegs gewesen. Nach acht Jahren, so erklärt Herbst, hätten Soft- und Hardware des alten Kassensystems nicht mehr richtig funktioniert – daher die Neuanschaffung.

Die drei kleinen Fahrgastschiffe haben ihre TÜV-Plakette bekommen

Die Winterpause hat die Tegernsee-Schifffahrt außerdem dazu genutzt, ihre Flotte wieder auf Stand zu bringen. Wie Herbst berichtet, hätten alle drei kleinen Fahrgastschiffe, die „MS Wallberg“, die „MS Kreuth“ und „MS Gmund“, im Rahmen einer Landuntersuchung die fällige TÜV-Plakette erhalten. Bei dieser Gelegenheit sei auch der komplette Außenanstrich erneuert worden, sagt der Betriebsleiter. Die beiden großen Fahrgastschiffe seien damit im nächsten Winter an der Reihe.

Auf den Schiffen gilt weiterhin die 3G-Regel

Zum Start der neuen Saison gelten für die Schifffahrt weiterhin spezielle Corona-Auflagen: So müssen die 3G-Regel und die Masken-Pflicht in den Innenräumen beachtet werden.

