Schlägerei in Bahnhofstraße Tegernsee: Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Von: Gabi Werner

Teilen

Zu einer Schlägerei (Symbolbild) kam es am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße in Tegernsee. © dpa

Eine Schlägerei zwischen einem 15-Jährigen und zwei Erwachsenen gab es am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße in Tegernsee. Dabei wurden alle drei Beteiligten verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Tegernsee - Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag (17. März) gegen 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Tegernsee: Laut Polizei kam es dort zu einer Schlägerei zwischen einem 15-jährigen Schüler aus Tegernsee sowie einem 37-jährigen Tegernseer und dessen vier Jahre jüngeren Bruder, ebenfalls aus Tegernsee. Den Handgreiflichkeiten soll eine Auseinandersetzung auf dem Gehweg vorausgegangen sein. Die genauen Hintergründe werden von der Polizei derzeit noch ermittelt. Bei der Schlägerei wurden alle drei Beteiligten leicht verletzt.

Pärchen soll den Streit mitbekommen und die Parteien getrennt haben

Laut den Streithähnen soll ein bisher unbekanntes Pärchen den Streit mitbekommen und beide Parteien getrennt haben. Das Pärchen wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Wiessee, Telefon 08022/9878-0, in Verbindung zu setzen, um gegebenenfalls zur Aufklärung des Sachverhalts beitzutragen.

gab