Schlagabtausch mit jeder Menge Wortwitz: Volkstheater bringt die Komödie „Die wuide Lady“ auf die Bühne

Den Grenzer einwickeln, ohne in die Falle zu tappen: Christina und Andreas Kern (M.) liefern sich als „wuide Lady“ Jane Digby und ihr Begleiter Maurice Alan Chevalier de Lon mit Lenz Feichtner unterhaltsame Wortduelle. Mit Hang zu jüngeren Männern Coronabedingt unter großem Druck

NEUE PRODUKTION

Von Alexandra Korimorth schließen

Eine Zitterpartie ist – wie aktuell bei jeder Produktion an jedem Theater – der Neustart nach der Corona-Pause auch für das Tegernseer Volkstheater. An Ostern soll mit der „wuiden Lady“ eine Komödie von historischen Ausmaßen an den Start gehen.

Lange hat das Tegernseer Volkstheater mit der Pandemie gerungen, hat in den vergangenen beiden Jahren tapfer immer wieder coronakonform kleine Stücke auf die Bühne vor nur halb gefüllte Zuschauerreihen gebracht. Im Oktober hat Theaterleiter Andreas Kern dann die Herbstproduktion – das wäre „A Weihnachtsg’schicht“ nach Charles Dickens als Musicalversion gewesen – abgesagt und damit den Theaterbetrieb eingestellt.

Ganz die Segel gestrichen hat die Theaterfamilie Kern trotzdem nicht. Andreas Kern hat Corona zum Trotz und zum Fleiß und mit der Hoffnung auf den in Aussicht gestellten Neuanfang im Frühjahr begonnen, ein neues Stück für sein Theater zu schreiben. Genauer gesagt: eine Komödie.

Eine Zufallsbegegnung

Durch Zufall ist ihm Lady Jane Digby (1807-1881) begegnet. Das war eine englische Aristokratin, Mätresse und Ehefrau mehrere bekannter Persönlichkeiten. Sie pflegte auch eine enge Freundschaft zu König Ludwig I. von Bayern, weshalb auch ein Portrait von Lady Jane Digby in dessen Schönheitengalerie in Nymphenburg hängt. Sie soll Bayerns König bei dessen Kunsteinrichtungen, der Pinakothek, der Glyptothek, den Propyläen und der Walhalla beraten haben.

„Sie war eine unabhängige, wilde Frau mit einem Hang zu jüngeren Männern“, erklärt Kern begeistert, warum er Lady Digby ins Zentrum seiner neuen Komödie gesetzt hat. „Sie war viermal verheiratet und weit öfter verliebt. Sie sprach neun Sprachen, darunter Arabisch, und endete als Gattin eines 26 Jahre jüngeren, arabischen Scheichs in Syrien. Sie war ein unabhängiger Geist, der mich fasziniert hat und ein Teil der bayerischen Geschichte ist.“

Beim Gewitter im Zollhäuschen

Die Geschichte spielt 1854 während eines Gewitters im Zollhäuschen in Stuben. „Die wuide Lady“ und ihr französischer Begleiter Maurice Alan Chevalier de Lon, die von Christina und Andreas Kern gespielt werden, versuchen die beiden jungen bayerischen Grenzer – gespielt von Nico Foltin und Lenz Feichtner – für sich zu gewinnen. Die Beamten wiederum versuchen das exotische Paar als Revoluzzer zu enttarnen und festzusetzten. Keine Überraschung also, dass es dabei zu allerlei Irrungen und Wirrungen und Verwechslungen kommt.

Als Wortkünstler hat es sich Kern in seinem nunmehr 22. Stück – die neun Einakter fürs „Königlich Bayrische Amtsgericht“ nicht mitgerechnet – nicht nehmen lassen, in das Wirrwarr von Sprachen und Akzenten manch Doppeldeutigkeit und fragwürdiges Kompliment hineinzuschreiben, was dem ganzen einen Wortwitz nach dem nächsten beschert und das gesamte Stück mit einer rasant-unterhaltsamen Dynamik ausstattet.

Jede Pointe muss sitzen

Jede Pointe und jeder Einsatz müssen daher sekundengenau sitzen. Die Proben dazu laufen derzeit auf Hochtouren, auch sonntags. Denn obwohl Kern sämtliche Corona-Eventualitäten bedacht hat – kleine Besetzung aus wenigen Haushalten, Regie führt Schwägerin Mona Freiberg – hat die Pandemie dem Ensemble noch mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Drei der Schauspieler waren nacheinander in Quarantäne und somit drei Wochen in Probenpause, so dass man mit zehn Proben im Rückstand ist.

„Jetzt darf wirklich nichts mehr dazwischen kommen“, sagt Kern. „Wir haben keinen Puffer mehr bis zur Uraufführung am 16. April.“ Die soll dann im Ludwig-Thoma-Saal unter Vollbestuhlung und eventuell dann schon ohne Maskenpflicht stattfinden. Wenn tatsächlich noch etwas dazwischen kommen sollte, hat Andreas Kern einen ausgefeilten Plan B für den 23. April in der Tasche, wie er verrät: „Auch das hat uns Corona gelehrt: absolute Flexibilität in allen Bereichen des Theaterlebens.“

ak