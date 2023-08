Schneiderhäusl: Denkmalschutz offenbar ignoriert

Das Anwesen ist unbewohnt und baufällig. © THOMAS PLETTENBERG

Dass das Schneiderhäusl in Finsterwald abgerissen und durch ein neues Wohnhaus ersetzt werden soll, sorgt für Empörung. Jetzt kommt heraus: Die Eigentümer haben beim Einreichen der Bauvoranfrage den Denkmalschutz offenbar ignoriert.

Gmund – Ist da etwas schiefgelaufen? Oder haben die Eigentümer den Denkmalschutz-Status ihres Anwesens einfach ignoriert? Fest steht: Die Nachricht, dass das Schneiderhäusl bei Finsterwald abgerissen und durch einen stattlichen Neubau mit Garage ersetzt werden soll, stößt auf wenig Begeisterung. Weder bei Nachbarn, noch bei Mitgliedern des Bauausschusses. Sie hatten die entsprechende Voranfrage für ein 13,30 mal 19,10 Meter großes Wohnhaus mit Garage bei ihrer Sitzung am 25. Juli abgelehnt, weil etliche Fragen zu Größe, Gestaltung, Hochwasserthematik sowie künftigen Bewohnern offen waren (wir berichteten).

Von Denkmalschutz war bei der Bauausschuss-Sitzung nicht die Rede. Dabei dürfte er nun Dreh- und Angelpunkt für den weiteren Umgang mit dem inzwischen arg baufälligen und leer stehenden ehemaligen Bauernhaus sein.

1657 wurde das Anwesen erstmals urkundlich erwähnt, wie einer Häuserchronik für Finsterwald und Moosrain zu entnehmen ist. Es wechselte mehrmals seine Besitzer, zuletzt war es Johann Koll. Die Erben, die offenbar aus dem Tegernseer Tal stammen, wollen nun einen Neubau realisieren und das 2600 Quadratmeter große Grundstück verwerten.

Diese historische Schwarz-Weiß-Aufnahme ist undatiert. Sie zeigt das Schneiderhäusl in Finsterwald. © Archiv Halmbacher

Nach der Veröffentlichung in unserer Zeitung hatten sich bereits besorgte Anrufer im Landratsamt gemeldet. Man wundere sich, dass das Schneiderhäusl nicht unter Denkmalschutz stehe. „Wir sind daraufhin aktiv geworden“, sagt Sprecherin Sophie Stadler. „Und auf Nachfrage wurde vom Landesamt für Denkmalpflege mitgeteilt, dass das Schneiderhäusl mit sofortiger Wirkung unter Denkmalschutz steht.“ Erst dann, so Stadler, sei das Anwesen auch in die Liste der geschützten Anwesen „nachgetragen“ worden.

Auch die Gemeinde wurde erst nach der Sitzung informiert. „Wir wussten nichts vom Denkmalschutz“, sagt Bauamtsleiterin Christine Wild auf Nachfrage.

Dabei hätten es alle wissen müssen. Denn schon am 23. Juni 2021, so bestätigt jetzt das Landesamt für Denkmalpflege auf unsere Nachfrage, fand eine Besichtigung vor Ort statt. An dieser nahmen neben Vertretern der Denkmalbehörden auch der Eigentümer teil. „Seitdem war bekannt, dass das Objekt wohl die Eigenschaften eines Baudenkmals aufweisen könnte“, teilt das Landesamt schriftlich mit. Auch habe das Landesamt seitdem vertiefte Recherchen zur Baugeschichte und Bedeutung des Gebäudes durchgeführt, „die eine Denkmaleigenschaft zumindest des Wohnteils des ehemaligen Kleinbauernhauses nun eindeutig erkennen lassen“. Anlässlich der bekanntgewordenen Abbruchplanungen sei dann der Nachtrag in die Denkmalliste mit Nachricht per Mail am 1. August an die Untere Denkmalschutzbehörde erfolgt.

Begründung

Die Schutzwürdigkeit des Anwesens begründet das Landesamt für Denkmalpflege folgendermaßen: „Der Wohnteil des Kleinbauernhauses, das sogenannte Schneiderhäusl, wurde im frühen 19. Jahrhundert errichtet und ist in der Uraufnahme von 1813 bereits in identischer Dimension verzeichnet. Es weist noch die wesentlichen Stilmerkmale auf, die eine derartige Datierung belegen. Es handelt sich um einen zweigeschossigen Flachsatteldachbau mit Kniestock, ortsüblichem weitem Dachüberstand, holzverschaltem Giebel und umlaufender Laube mit Brettbalustern. Der Bestand an Türen sowie Fenstern mit ihren Brettläden sind ebenfalls noch dieser Zeitstellung zuzurechnen, ebenso wie die hölzernen Bretterdecken mit Unterzügen im Inneren des Anwesens.

Das Schneiderhäusl stellt wegen seiner hohen Überlieferungsdichte einen anschaulichen Vertreter eines Kleinbauernhauses am Übergang vom 18. zum 19.Jahrhundert dar. In diesem Zusammenhang ist es anschaulich erhaltenes Zeugnis der Wohn- und Lebensverhältnisse jener Zeit. Dem Anwesen kommt daher ein hohes Maß an geschichtlicher, künstlerischer und volkskundlicher Bedeutung zu, die eine Erhaltung im Interesse der Allgemeinheit erforderlich machen.“

Neue Pläne nötig

Wie es jetzt mit den Neubauplänen weitergeht? „In einem denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren nach Artikel 6, Absatz 1 Bayerisches Denkmalschutzgesetz, ist es Aufgabe der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde, die öffentlichen und privaten Belange unter Beteiligung des zuständigen Gebietsreferenten des Landesamts für Denkmalpflege gegeneinander abzuwägen“, so eine Sprecherin des Landesamts.

Die bisherige Anfrage dürfte also hinfällig sein. „Jetzt ist der Denkmalschutz beteiligt“, gibt die Gmunder Bauamtsleiterin Christine Wild zu bedenken. Und der wird wohl darüber wachen, dass sich ein Neubau am Erhalt des ehemaligen Wohnteils orientieren muss.