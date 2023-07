Haus am Leeberg gerät ins Rutschen: Eigentümer errichtet auf die Schnelle Stützmauer

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Dringende Sicherungsmaßnahme: Damit Hang und Haus nicht weiter abrutschen, hat der Eigentümer auf die Schnelle eine Stützmauer errichtet. © Thomas Plettenberg

Weil Haus und Hang am Leeberg ins Rutschen kamen, hat der Eigentümer eine Stützmauer errichtet. Der Tegernseer Bauausschuss gab nachträglich seinen Segen.

Tegernsee – Nachdem in der Klosterwachtstraße in Tegernsee eine Garage bei ihrer Sanierung unterkellert worden war, gerieten dort am Leeberg der Hang und somit auch das Wohngebäude ins Rutschen. Weil bereits vier Zentimeter breite Risse im Wohnbereich und in der Garage klafften, sah sich der Eigentümer dazu veranlasst, schleunigst eine Stützmauer zur Sicherung des Hangs zu errichten.

Sie ist zwischen 1,98 und 2,75 Meter hoch, zieht sich abseitig um das Gebäude herum und reicht bis auf das westlich angrenzende Grundstück. Für diese Stützmauer beantragte der Hauseigentümer nun nachträglich und in der ersten Tektur zur Sanierung der Garage eine Baugenehmigung.

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Bürgermeister Hagn: Mauer dringend zur Gebäudesicherung nötig

Angesichts des Vorgehens zeigte sich der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Stadt in seiner jüngsten Sitzung nicht sonderlich begeistert. Andererseits hatten die Mitglieder Verständnis für die Baumaßnahme, die wegen der starken Terrassierung der Nachbargrundstücke gar nicht so ins Auge falle. „Das Gelände und Teile des Gebäudes bewegen sich. Die Mauer ist dringend zur Gebäudesicherung erforderlich, sonst reißt es das Haus auseinander“, machte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) die Dringlichkeit der Lage deutlich.

Haus am Leeberg gerät ins Rutschen: Ausschuss fordert Begrünung der neuen Mauer

Rudolf Gritsch (CSU) fand es „unerfreulich“, wenn man solche Maßnahmen erst im nachhinein zur Genehmigung vorgelegt bekomme, argumentierte aber, dass die Stadt die Maßnahme auch bewilligt hätte, wenn sie vor der Realisierung beantragt worden wäre. Die Mauer sei schlichtweg notwendig und zudem genehmigungsfähig. Gritsch forderte aber, dass die Spritzbetonmauer begrünt werde. Da hatte er seine Kollegen fraktionsübergreifend auf seiner Seite. Der Ausschuss machte geschlossen eine Begrünung in voller Länge zur Bedingung und erteilte einstimmig das nachträgliche Einvernehmen zur Stützmauer. ak

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Tegernsee.