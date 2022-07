Schönheitskur für die Rathaus-Fassade

Von: Gerti Reichl

Die südliche Rathaus-Fassade in Tegernsee wird derzeit gründlich saniert. Noch den ganzen Juli soll die Maßnahme dauern. Foto: Stefan Schweihofer © Stefan Schweihofer

Wind und Wetter haben der Fassade des Tegernseer Rathauses arg zugesetzt. Jetzt wird die Vorderfront saniert.

Tegernsee – Das Rathaus in Tegernsee steht unter Denkmalschutz, wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts erbaut und präsentiert sich seit 1886 in seiner jetzigen Form. Dieser Tage versteckt es seine Schönheit hinter einem Baugerüst. Weil Wind und Wetter vor allem der südlichen Fassade zu schaffen machen, muss diese erneuert werden.

Tegernseer Rathaus-Fassade wird saniert: Maler und Schreiner sind zu Gange

„Der Putz muss an mehreren Stellen ausgebessert, die Wand gestrichen und die Malerei erneuert werden“, erklärt Matthias Pawlitta, Leiter des Technischen Referats der Stadt. Auch sei es nötig, die Holzbalkone einer Sanierung zu unterziehen. Das bedeutet: „Balkonbretter müssen erneuert werden, ebenso müssen einzelne Balkonbaluster und Verkleidungen ausgetauscht oder mit frischer Farbe versehen werden“, beschreibt Pawlitta die Arbeiten. Die Maßnahme sei nötig, weil die Südfassade zuletzt Mitte der 1990er-Jahre saniert worden sei. Überhaupt wird das Rathaus immer wieder in Etappen äußerlich auf Vordermann gebracht – „wegen der Größe und immer in Abstimmung mit dem Denkmalschutz“, so Pawlitta. Sorgen mache nur die straßenseitige Fassade, wo im Sockelbereich noch eine Sanierung aufgrund von Streusalzschäden nötig sei.

Rund 40 000 Euro wird die Maßnahme voraussichtlich kosten. Ende Juli möchte die Stadt ihr Rathaus wieder ohne Gerüst zeigen.

