Schwaighofbucht: Schilf muss sich jetzt entwickeln

Von: Gabi Werner

Land in Sicht: An der Schwaighofbucht wurden Schilfmatten ausgebracht. Sie brauchen Zeit, sich zu entwickeln. © Thomas Plettenberg

Die Renaturierung an der Schwaighofbucht ist abgeschlossen. Das Schilf ist ausgebracht - jetzt muss es sich nur noch entwickeln.

Tegernsee – Viele Jahre lang war die Schwaighofbucht in Tegernsee ein Zankapfel. Während die Initiative Rettet den Tegernsee dafür kämpfte, den Schlamm aus der Bucht zu entfernen, plädierte das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim dafür, den Uferbereich zu renaturieren und die Verlandung noch zu fördern. Letztlich setzte sich der Vorschlag der Behörde beim Tegernseer Stadtrat durch – und so wurden im Sommer 2021 auf rund 400 Quadratmetern Schilfmatten über den Schlamm gelegt.

Doch wie ist es mittlerweile um die Renaturierung der Bucht bestellt? „Es braucht jetzt Zeit, bis sich ein dichter Schilfgürtel entwickelt und am Ufer ein naturnaher Uferbewuchs einstellt“, erklärt Andreas Holderer, der für den Kreis Miesbach zuständige Abteilungsleiter am Wasserwirtschaftsamt, auf Nachfrage. Wie geplant, sei die Auslegung der Schilfmatten, die vom Prinzip her ähnlich funktionieren wie ein Rollrasen, noch durch Einzelpflanzungen ergänzt worden. Mittlerweile seien die Strauch- und Baumpflanzungen am Ufer aber abgeschlossen, berichtet Holderer.

Vorgesehen ist noch die Errichtung einer kleinen Aussichtsplattform zum Wasser hin. Hier sei mit der Stadt vereinbart, dass der Aussichtspavillon dann errichtet werde, „wenn das Schilf und die Sträucher eine gewisse Größe erreicht haben“, erläutert Holderer. Weitere Maßnahmen seien derzeit nicht vorgesehen. Falls aus Gründen des Hochwasserschutzes eine Entnahme von Kies aus der Rottachmündung erforderlich werde, werde man den Mündungsbereich räumen. Aktuell sei hier aber nichts veranlasst. gab