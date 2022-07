„Wollen es durchziehen“: Seefest in Tegernsee soll wie geplant am Dienstag stattfinden

Von: Gabi Werner

Auf gute Laune und trockenes Wetter hoffen die Organisatoren beim diesjährigen Seefest in Tegernsee. Es soll am Dienstag (26. Juli) im ersten Anlauf stattfinden. © Thomas Plettenberg

Das stabile Sommerwetter verabschiedet sich zwar. Dennoch wollen die Organisatoren das Seefest in Tegernsee durchziehen. Es soll wie geplant am Dienstag (26. Juli) über die Bühne gehen.

Tegernsee - Die Wetteraussichten hatten zunächst für Verunsicherung gesorgt. Doch bei einer Besprechung im Tegernseer Rathaus kamen die Organisatoren Montag Mittag (25. Juli) überein: Das Seefest in Tegernsee soll wie geplant am Dienstag (26. Juli) stattfinden. „Wir wollen es durchziehen“, sagt Claudia Mach, Sprecherin der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Nach Rücksprache mit einem Experten des Deutschen Wetterdienstes gehe man davon aus, dass sich die vorhergesagten Gewitter und Regenschauer bis zum Dienstag Nachmittag verzogen haben. Als Verschiebetermine wären theoretisch der Mittwoch und der Donnerstag anberaumt gewesen, doch Mach betont: „Der Plan B klingt immer so einfach, doch in der Praxis ist eine Verschiebung immer ein organisatorischer Kraftakt.“

Kostenloser Shuttle-Service für die Besucher

Somit hoffen alle Beteiligten, dass das zweite Seefest der Saison im ersten Anlauf ein Erfolg wird. Das Programm startet um 15 Uhr, die Stände der Gastronomen öffnen um 17.30 Uhr. Den Besuchern steht wieder ein kostenloser Shuttle-Service mit den Schiffen und den Bussen des RVO zur Verfügung. Alle aktuellen Informationen gibt es auf www.tegernsee.com/seefeste. Die Hauptstraße ist im Bereich des Seefestes von Dienstag, 15 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, komplett gesperrt.

