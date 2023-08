Nach Seenot auf dem Tegernsee: SUP-Fahrer und Segler müssen Rettung nicht bezahlen

DLRG und Wasserwacht stellen keine Rechnung

Von Jonas Napiletzki schließen

Die Sportler, die am Feiertag auf dem Tegernsee trotz Sturmwarnung in Seenot geraten sind, kommen mit einem blauem Auge davon. Sie müssen nichts bezahlen.

Landkreis – Das Gewitter hatte sich angekündigt. Doch erst ignorierten Wassersportler die dunklen Wolken über dem Tegernsee. Später konnten auch die blinkenden Sturmwarnleuchten nicht verhindern, dass Segler, Stand-up-Paddler und Ruderboote an Mariä Himmelfahrt in Seenot gerieten. Einen Tag später hagelt es auf merkur.de, auf den Facebook-Auftritten der Heimatzeitung und in einem Leserbrief Kritik an den Freizeitsportlern. Manche fordern Strafanzeigen, andere wünschen den Geretteten eine „saubere Rechnung“. Die Einsatzkräfte selbst geben sich deutlich gelassener. Sie wollen auf Rechnungen und Anzeigen in diesem Fall verzichten – obwohl beides möglich wäre.

„Wir betrachten das mit Maß und Ziel“, erklärt Ferdinand Dörder, Einsatzleiter der Wasserwacht Bad Wiessee. Natürlich sei er „etwas entnervt“, dass die Sportler die Sturmwarnung ignoriert hatten. Doch die Befürchtung, dass in Seenot Geratene aus Angst vor den Konsequenzen nicht mehr anrufen, ist groß. Deshalb verzichten die Ehrenamtlichen meist auf eine Rechnung. Anders sieht es bei Seglern aus, die sehr aufwendig gerettet werden müssen. „Die sind aber meistens gut versichert“, erklärt Dörder.

Rechnungen und Bußgeld bis 5000 Euro möglich

Auch die DLRG Tegernsee stellt ihre Einsätze nur sporadisch in Rechnung, um Hemmungen zu vermeiden, wie Benedikt Mengele bestätigt. Der Vize-Chef des Ortsverbands sagt: „Das ist eine Einzelfallentscheidung.“ Für die Rettung aus einer Gefahrenlage könne die DLRG bayernweit einheitlich 520 Euro berechnen. Für eine Sachbergung kann der Verein 320 Euro aufschreiben. „Das machen wir dann, wenn derjenige bewusst bei Sturm rausfährt oder sich nicht kooperativ zeigt.“ Schließlich sei für die Ehrenamtlichen eine gewisse Eigengefährdung dabei, sagt Mengele. „Die Einsatzkräfte sitzen bei Gewitter in einem Metallboot – das Risiko ist nicht unerheblich.“ Fehler könnten aber jedem mal passieren, meint der Einsatzleiter. „Wir melden keinen an die Polizei weiter.“

Eine rechtliche Grundlage gäbe es für solche Anzeigen aber durchaus, wie Bettina Koch, Bauamtsleiterin der Stadt Tegernsee, aufzeigt. Die Bayerische Schifffahrtsverordnung schreibt vor, dass Schiffsführer bei Gefahr „alle nach den Umständen gebotenen Maßnahmen“ treffen müssen. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Geldbuße bis 5000 Euro rechnen. Wie hoch der Betrag ausfällt, hängt von einer Einzelfallprüfung im Ordnungswidrigkeitsverfahren ab, ergänzt eine Sprecherin des Landratsamts auf Anfrage. Geprüft werden diese Einzelfälle in der Zentralen Bußgeldstelle in der Kreisbehörde allerdings nur, wenn sie dort gemeldet werden – sei es über die Polizei oder von Bürgern direkt. Vorgekommen ist das in der jüngeren Vergangenheit aber nie, erklärt die Sprecherin. Auch der Polizeiinspektion Bad Wiessee liegen keine Anzeigen zu einem Verstoß gegen die Schifffahrtsverordnung vor.

90 Blitzlichter pro Minute: Sturmwarnung

Ob die Bußgelder helfen würden, ist ohnehin fraglich. Benedikt Mengele, der seit sieben Jahren bei der DLRG ist, sorgt sich vor allem um die Stand-up-Paddler. Nach den Beobachtungen des Einsatzleiters hat die Sportart auch am Tegernsee deutlich zugenommen. Aber: „Fürs Stand-up-Paddeln braucht es keinen Führerschein“, sagt Mengele. Segler wüssten zumindest in der Theorie, worauf sie achten müssen.

Ausgegeben werden die Sturmwarnungen am Tegernsee und am Schliersee von der Integrierten Leitstelle in Rosenheim, veranlasst vom Deutschen Wetterdienst, erklärt Koch. 40 Lichtblitze pro Minute stehen für eine Vorwarnung, 90 für die Sturmwarnung. Bei Letzterer sollten Wassersportler „unverzüglich alle Vorsichtsmaßnahmen treffen und das Ufer oder windgeschützte Stellen aufsuchen“. nap

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.