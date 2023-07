Selbstbestimmung gefordert: Tegernsee lässt bei Tempo 30 nicht locker

Von: Christina Jachert-Maier

Auf der Neureuthstraße hätte die Stadt Tegernsee gerne Tempo 30 angeordnet. Der Versuch scheiterte – aber vom Tisch ist das Thema nicht. © Archiv Thomas Plettenberg

Auf welchen Straßen im Ort Tempo 30 gelten soll, würde die Stadt Tegernsee gerne selbst entscheiden. Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) kämpft daher für eine Gesetzesänderung auf Bundesebene.

Tegernseer Tal – Wie schwierig es ist, Tempo 30 im Ort anzuordnen, machte Wiessees Bürgermeister Robert Kühn (SPD) deutlich, als es um den neuen Wohnkomplex mit Einkaufszentrum in der Ortsmitte ging. Beim Bürger-Info-Abend zum Bauprojekt verwies er auf die Bemühungen seines Tegernseer Amtskollegen Johannes Hagn (CSU), der mit einer Initiative das Problem an der Wurzel packen will – nicht für Tegernsee allein, sondern fürs gesamte Tal.

Tegernsee hat sich bundesweiter Initiative angeschlossen

Im Frühjahr schloss sich die Stadt dem Verbund „Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeit“ an, um beim Gesetzgeber Druck zu machen. Das Ziel: Die Städte und Gemeinden sollen im eigenen Hoheitsgebiet selbst festlegen können, wo Tempo 30 gilt. Auslöser für den Beitritt war der gescheiterte Versuch der Stadt Tegernsee, eine solche Anordnung für die schmale Neureuthstraße zu erlassen. Ein Vertreter der Polizei belehrte den Bürgermeister, dazu bestehe keine Notwendigkeit. Der Stadtrat war empört, doch das änderte nichts.

Bürgermeister Hagn: „Es ist enttäuschend, was da aus Berlin kommt“

Hoffnung setzte Hagn in die jüngst von der Bundesregierung beschlossene Reform des Straßenverkehrsgesetzes. „Aber es ist enttäuschend, was da aus Berlin kommt“, findet er jetzt. Aus dem Verkehrsministerium war zu hören, dass es leichter werde, Tempo-30-Regelungen an Spielplätzen, Schulwegen, Krankenhäusern oder Fußgängerüberwegen zu treffen. Keine Rede davon, dass die Kommunen künftig selbst regeln können, wie schnell auf den Ortsstraßen gefahren werden darf. Hagn wartet den Gesetzestext ab, um klarer zu sehen, dann will er nachhaken. Und weitere Mitstreiter für die Initiative gewinnen, auch im Landkreis, um den Druck zu erhöhen. Aktuell sind 846 Städte, Gemeinden und Landkreise dabei. „Wir brauchen eine Diskussion über die Kultur im Verkehrsraum“, meint Hagn. Er hat schon viele Diskussionen mit Sachgebietsleitern für Verkehrsanordnungen geführt. Oft hieß es, Tempo 30 sei den Verkehrsteilnehmern nicht vermittelbar. „Aber das interessiert mich überhaupt nicht“, sagt Hagn. Er will die Sichtweise ändern, den Fokus auf die Menschen richten, die an den Straßen wohnen, deren Kinder dort unterwegs sind. Hier die Richtgeschwindigkeiten festzulegen, müsse Sache der Kommune sein: „Wir sind schließlich auch Sicherheitsbehörde.“

Bürgermeister Hagn zieht Landeshauptstadt als Beispiel heran

Einen Ansatzpunkt für die Forderung nach mehr kommunaler Selbstbestimmung sieht Hagn in der Landeshauptstadt. München lasse auf der Rosenheimer Straße nur Tempo 30 zu, für den Mittleren Ring, eine Bundesstraße, werde die Euro 4/IV Abgasnorm für Dieselfahrzeuge festgeschrieben, erklärt Hagn: „Was in München möglich ist, muss auch am Tegernsee möglich sein.“

Handlungsbedarf auch bei den Fahrradfahrern

Handlungsbedarf sieht er nicht nur beim motorisierten Verkehr, sondern auch bei den Radlern. „Wenn ich aus dem Rathaus gehe, werde ich manchmal fast überfahren.“ Von E-Bikern, die im Höllentempo auf dem Gehweg unterwegs sind, ohne Rücksicht auf Fußgänger. „Und wenn ich mich beschwere, werde ich auch noch beschimpft“, schildert der Rathaus-Chef seine Erfahrungen

Hagn will für klare Regeln streiten und mehr Kontrolle. Derzeit, so der Bürgermeister, fruchteten bestehende Gebote nicht, weil Verstöße ungeahndet blieben.

Auf seiner Agenda für die Zukunft steht die Forderung, auf Ortsdurchfahrten im Tegernseer Tal – also Bundesstraßen – nachts ein Tempo30-Gebot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen zu erlassen. Er hält es für nötig, weil das bestehende Nachtfahrverbot für Lkw nach seiner Einschätzung wegen fehlender Kontrollen nicht greift. „Wenn ich um vier Uhr nachts aus dem Fenster schaue und sehe, welche österreichischen Holzlaster da durchrauschen, weiß ich, dass die keine Ausnahmegenehmigung haben“, berichtet der Tegernseer Bürgermeister. Nach seiner Einschätzung nehme der Lkw-Verkehr in der Nacht und der damit einhergehende Lärmpegel zu: „Und Lärm macht krank.

