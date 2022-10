Skulptur „Eternity“ in Tegernsee: Neuer Standort für den Riesen-Stein mit Guckloch

Von: Gerti Reichl

Soll umziehen: Die Skulptur „Eternity“ des Bildhauers Tobel auf dem Rathausvorplatz wird künftig an der Kurgarten-Treppe stehen. © STS

Seit September 2021 schmückt „Eternity“ den Rathausvorplatz in Tegernsee. Doch jetzt zieht die Skulptur von Bildhauer Tobel um. Wohin, hat nun der Stadtrat entschieden.

Tegernsee – Sie trägt den Namen „Eternity“, zu Deutsch Ewigkeit. Und für immer und ewig gehört sie auch der Stadt Tegernsee: die Skulptur des Valleyer Künstlers Tobel. Seit der Tegernseer Kunstausstellung Ende September 2021 steht der vier Tonnen schwere Koloss aus Stein vor dem Tegernseer Rathaus und zieht die Blicke der Passanten auf sich. Nach der Kunstausstellung hatte die Stadt das Kunstwerk damals gekauft, und schon damals hieß es, dass der Standort auf dem dortigen Flanierpflaster nur vorübergehend sein könne. Bisher hatte der Stadtrat auch keinen neuen Platz beschlossen. Vor allem auch deshalb, weil die Verantwortlichen der Kunstausstellung fanden, dass die Skulptur auch in diesem Jahr noch einmal ein schönes Kunstobjekt abgeben würde.

Verweis auf weiter Skulpturen im Kurgarten

Dennoch fand inzwischen auf Anregung des Ortsplanungsausschusses eine Begehung statt. Der Künstler Tobel selbst sollte einen Vorschlag für einen geeigneten Platz machen. Tobels Vorschläge standen jetzt im Stadtrat zur Debatte. In Frage kamen für den Künstler der obere Teil des Kurgartens, die Länd, die August-Macke-Anlage sowie eine Platz auf der halbrunden Treppe zum Kurgarten. Sogar einen Verbleib vor dem Rathaus konnte sich der Valleyer vorstellen. Letztlich machte er sich aber für die Treppe zum Kurgarten stark. Er bringe die Skulptur „Eternity“ am besten zur Geltung, zudem könne damit auf die weiteren Skulpturen im Kurgarten hingewiesen werden. Vor allem aber, so gab Rathaus-Geschäftsleiter Hans Staudacher die Einschätzung Tobels wieder, hätten Passanten an diesem Standort die Möglichkeit, durch das Guckloch in der Skulptur über den See zu blicken und Fotos zu schießen.

Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) fragte ringsum die Meinungen der Stadträte ab, ohne selbst seine Meinung kundzutun. „Der Standort Treppe hat aus künstlerischer Sicht und wegen des Gucklocks etwas Gutes“, fand Carolin Machl (CSU), und auch Fraktionskollege Rudolf Gritsch fand, dass die Stein-Skulptur gut zur Machart der Treppe passe. Ursula Janssen (Grüne) hingegen erschien der Platz „viel zu dominant“. Auch wenn sie Tobels Kunst sehr schätze, hielt sie nichts davon, den Felsklotz dort hinzustellen und die Sicht auf den See zu verbauen. Andreas Feichtner (CSU) schlug die Point vor, weil man durch das Guckloch den Malerwinkel anschauen könne.

Mehrheitlich und gegen drei Stimmen fiel die Entscheidung am Ende für die Treppe zum Kurgarten. Dort wird Tobels Stein-Koloss „Eternity“ wohl für die Ewigkeit stehen.

