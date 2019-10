Bilanz des Tourismus-Chefs: So ist der Sommer 2019 am Tegernsee gelaufen

Der Sommer ist gelaufen. Auch aus touristischer Sicht. Die Gästezahlen stimmen Christian Kausch (41), Tourismus-Chef am Tegernsee, zufrieden. Die Region konnte dem unbeständigen Wetter trotzen.

Tegernseer Tal – Der August steht beispielhaft für diesen Sommer im Tegernseer Tal. Bei den Gästen gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von gut einem Prozent, bei den Übernachtungen ein leichtes Minus von 1,91 Prozent. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir letztes Jahr einen Wahnsinns-Sommer hatten“, gibt Christian Kausch zu bedenken. Dass sich die Zahlen von heuer trotz des unbeständigen Wetters in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegen, ist für den TTT-Geschäftsführer ein Erfolg. „Ich bin insgesamt sehr erfreut“, sagt er.

Gemischtes Publikum statt Premium-Klientel am Tegernsee

Doch welche Art Übernachtungsgast kommt eigentlich ins Tegernseer Tal? So genau lässt sich das laut Kausch gar nicht definieren. Klar habe jede Gemeinde ihren Schwerpunkt: Bad Wiessee etwa den Gesundheits-Tourismus mit vielen Klinikgästen, das Bergsteigerdorf Kreuth den Aktivurlaub. „Wir haben aber beobachtet, dass sich das im Tal sehr gut vermischt“, berichtet Kausch. Von einem Premium-Klientel spreche man hier schon lange nicht mehr. Vielmehr müsse die Region selbst in Sachen Service und Gastfreundlichkeit „premium“ sein, fordert Kausch.

Lesen Sie hier: Tourismus-Chef fordert Ende der Grabenkämpfe: „Jetzt muss einfach Schluss sein“

Der überwiegende Teil der ausländischen Gäste stammt übrigens aus dem deutschsprachigen Raum, sprich aus Österreich, der Schweiz und Südtirol. „Der Rest ist verschwindend gering – wir sind nicht wirklich international.“

Wer am Tegernsee übernachtet, ist herzlich willkommen. Doch auch der Tagesgast sorge beileibe nicht nur für verstopfte Straßen, erklärt Kausch. Eine Studie aus dem Jahr 2013 besagt, dass der Ausflügler pro Tag durchschnittlich 22,50 Euro am Tegernsee lässt. „Das klingt erst mal relativ wenig“, meint Kausch. Multipliziere man den Betrag aber mit den vier Millionen Tagesgästen am Tegernsee, dann sei dies eine enorme Wirtschaftskraft.

Trotzdem spricht auch der Touristiker von einer „Gratwanderung“. Einerseits wolle das Tal die Tagesgäste nicht missen, andererseits dürften es nicht so viele werden, dass die Qualität der Region leide. „Wir richten unser Marketing seit Jahren so aus, dass wir die Tagesgäste möglichst nicht mehr ansprechen.“

Das Leid mit den Baustellen rund um den Tegernsee

Wer am Tegernsee Urlaub macht, sucht die Idylle. Baustellen gehören da definitiv nicht dazu. Wie sehr schaden sie eigentlich dem Tourismus? „Das ist schon ein Thema für uns“, räumt der TTT-Chef ein. Gastgeber, die von den Baustellen – etwa in Bad Wiessee – direkt betroffen seien, hätten durchaus zu kämpfen. „In fünf Jahren, wenn alles da ist und schön ist, wird aber kein Mensch mehr darüber reden“, glaubt Kausch. Bis dahin gelte es, bei den Gästen Aufklärungsarbeit zu leisten. „Wir müssen das proaktiv darstellen.“

Auch interessant: Provokant und gruselig: So war heuer der Tag des Tourismus

Die Arbeit für den Tourismus hat ihren Preis. Auf 4,3 Millionen Euro ist das Budget der TTT im Jahr 2019 gestiegen, 3,1 Millionen bringen die Talgemeinden als Gesellschafter auf. Immer wieder musste Kausch in der Vergangenheit den Etat verteidigen – und tut es noch. Früher, so erklärt der TTT-Chef, hätten sich die Ausgaben für den Tourismus in zahlreichen unterschiedlichen Haushalts-Positionen der einzelnen Kommunen wieder gespiegelt. „Kein Mensch hat gewusst, wie viel das gesamte Tal dafür ausgibt.“ Seit Gründung der TTT gebe es eben nur noch eine einzige – sehr große – Haushalts-Position, die der Geschäftsführer aber für gerechtfertigt hält.

„Wir kriegen monatlich neue Aufgaben dazu“, sagt er. Allein die vielen Veranstaltungen und die Produktentwicklungen würden viel Geld kosten und darüber hinaus Personal binden. Kausch ist überzeugt: Am Ende gebe das Tal wesentlich weniger Geld für den Tourismus aus als vor den Zeiten der TTT.

Die TegernseeCard - ein Erfolgsmodell soll weiter wachsen

Ein Erfolgsmodell, auf das die TTT besonders stolz ist, ist die TegernseeCard. „Da herrscht absolute Begeisterung bei den Gästen“, berichtet Kausch. Umso mehr, seit auch Gratis-Schifffahrten im Leistungspaket enthalten sind. Mehr als 220 Gastgeber und Vermieter nehmen mittlerweile teil, zuletzt sind laut Kausch große Häuser wie das Bachmair-Weissach und die Egerner Höfe dazu gekommen. Und auch die Zahl der Leistungspartner soll weiter steigen. „Wir stehen derzeit zum Beispiel in Verhandlungen mit der BOB“, erzählt Kausch, fügt aber sogleich hinzu: „Hier wird es wohl noch Jahre dauern, bis wir uns einig werden.“

Aus der Übernachtungsstatistik der Ferienregion Tegernsee

Zahlen aus der Übernachtungsstatistik im Vergleich zum jeweiligen Monat des Vorjahres: Mai 2019: minus 4,77 Prozent bei den Gästeankünften, minus 8,63 Prozent bei den Übernachtungen; Juni: plus 7,21 Prozent (Gäste) und plus 2,79 Prozent (Übernachtungen); Juli: minus 0,47 Prozent (Gäste) und minus 1,73 Prozent (Übernachtungen); August: plus 1,05 Prozent (Gäste) und minus 1,91 Prozent (Übernachtungen); Zeitraum Januar bis August 2019 gesamt: plus 1,77 Prozent (Gäste) und minus 0,41 Prozent (Übernachtungen).

Auch das könnte Sie interessieren: Gäste fahren am Tegernsee weiterhin gratis Schiff

gab