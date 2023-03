Eissportclub sucht Sponsor für Arena-Sanierung

Von: Gerti Reichl

Im Hang (l.) will der Eissportclub, hier mit (v.l.) Andreas Gerold (Vorsitzender), Peter Hollerauer und Alfons Angl, die benötigte Garage bauen. © Thomas Plettenberg

Der Eissportclub Tegernsee (ECT) muss den porösen Stadionbelag erneuern, braucht aber noch einen Sponsor dafür. Derweilen hat der Bau einer Garage den Bauausschuss beschäftigt.

Tegernsee – Auch wenn Wintersportler dank Schnee und Kälte nochmal auf ihre Kosten kommen: Die Kunsteisarena Tegernsee hat ihre Saison schon Mitte Februar beendet – es war einfach zu warm. Den Eisbetrieb wieder hochzufahren, schien nicht lohnenswert. Der Vorstand um Andreas Gerold kann sich derweilen auf die dringend anstehende Sanierung der Arena über der Schießstätte konzentrieren. Der 2007 mit Unterstützung der Altgelt-Stiftung gebaute Platz muss erneuert werden.

Der Quarzbelag ist nicht nur porös, er weist mittig eine bereits sieben Zentimeter hohe Welle auf, die ständig weiter wächst. „Es müsste also eine immer höhere Eisschicht produziert werden, um die Welle auszugleichen“, erklärt Mitglied und Ex-Vorstand Alfons Angl. Weil sich unter dem Belag die Kältematten mit den ein Zentimeter dicken Kühlschlangen befinden, müssen auch die bei der Sanierung erneuert werden.

ECT muss Belag der Kunsteis-Arena sanieren - Kostenangebot liegt schon vor

„Wir haben bereits das Angebot einer Spezialfirma für einen neuen Belag mit sogenanntem Eis-Asphalt vorliegen“, berichtet ECT-Vorsitzender Andreas Gerold. „Dieses liegt bei rund 450 000 Euro.“ Darin enthalten wäre auch die aufwendige Entsorgung des Alt-Belags, bei dem es sich um Sondermüll handelt. 70 Kubikmeter Material müssten aus der 30 mal 60 Meter großen Eisarena entfernt und beseitigt werden.

Der Vorstand würde die Sanierung gerne möglichst bald anpacken, denn auch im Sommer ist Asphaltschießen und Rollhockey möglich. „Doch uns fehlt noch das nötige Geld“, gesteht Gerold. Die Arena sei in der beendeten Saison zwar gut gebucht gewesen, die Endabrechnung, bei der sich auch die gestiegenen Energiekosten niederschlagen, liege aber üblicherweise erst zum Jahresende vor. Zwar würde die Altgelt-Stiftung helfen, und auch die Stadt hat bereits 50 000 Euro im Investitionsprogramm eingeplant. „Doch wir sind noch auf der Suche nach einem Sponsor“, sagt Gerold ganz offen.

Neue Garage für ECT - Bauausschuss gibt grünes Licht

Bis es also soweit ist, möchte der ECT den Bau einer Garage anpacken, der am Montag bei der Bauausschusssitzung zur Genehmigung vorlag. Die 6,40 mal 8,40 Meter große und 3,64 Meter hohe Garage soll in einen angrenzenden Hang geschoben und das noch sichtbare Flachdach begrünt werden. Bauamtsleiterin Bettina Koch informierte, dass das Vorhaben mit dem Landratsamt bereits besprochen sei, es habe eine Ortsbesichtigung mit Kreisbaumeister Christian Boiger und Naturschutzvertretern gegeben. „Alle sind einverstanden“, berichtete Bürgermeister Johannes Hagn (CSU), der auf Nachfrage von Rudolf Gritsch (CSU) auch zu alternativen Standorten Stellung bezog. Die seien nicht möglich, so Hagn, da es sich beim Untergrund, auf dem die komplette Eisarena stehe, um Abraummaterial eines früheren Hotels handle.

Auch wenn die letzte Unterschrift der Grundeigentümer offenbar noch fehlt: Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) wusste davon, dass diese wohl einverstanden seien mit dem Bau der Garage. „Und die ist im Interesse des Vereins, der die Arena am Laufen hält“, so Bourjau.

Da die Eisarena von öffentlichem Interesse sei, gaben die Mitglieder grünes Licht zum Bau der Garage. Auch mit einer Abweichung von der Gestaltungssatzung wegen der Höhe waren alle einverstanden.

