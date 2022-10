„Es geht um den Schutz der Bergwelt“: Sportartikel-Hersteller zeigt Filme bei Tegernseer Festival

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

In Bad Wiessee aufgewachsen: der Geschäftsführer des Sportartikel-Herstellers Ortovox, Christian Schneidermeier. © Privat

Im Rahmen des Tegernseer Bergfilm-Festivals sind auch zwei Filme des Sportartikel-Herstellers Ortovox zu sehen. Dabei geht es vor allem um den Schutz der Bergwelt, sagt der Firmen-Chef.

Tegernsee - Es ist eher ungewöhnlich, wenn bei einem Bergfilm-Festival zwei Filme eines Sportartikel-Herstellers gezeigt werden. Wähnt man dahinter doch gleich PR. Doch Christian Schneidermeier (53), in Bad Wiessee aufgewachsen und heute Geschäftsführer des Bergsport-Ausrüsters Ortovox mit Sitz in Taufkirchen, hat ein anderes Anliegen. Ihm geht es um die Verantwortung für die Bergwelt, wie er im Gespräch verrät.

Herr Schneidermeier, Sie sind beim Bergfilmfest in Ihrer alten Heimat dabei. Wie kommt’s?

Christian Schneidermeier: Zunächst haben wir von Ortovox zwei Filme eingereicht, und die Jury hat entschieden, auch beide zu zeigen. Beide sind Dokumentationsfilme, bei beiden geht es um die Schönheit und den Schutz der Bergwelt. „More than a route“ ist mit der bekannten Kletterin Lena Müller, die sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzt. Bei „Alpen – To go!“ wird der aktuelle Zustand der Bergwelt aus vier Perspektiven beleuchtet. Ich nehme dabei als Vertreter der Outdoor-Branche die Perspektive der Wirtschaft ein.

Und wie ist Ihre Haltung als Produzent von Bergsport-Artikeln?

Christian Schneidermeier: Ich bin der Meinung, dass es so in den Bergen und allgemein im Verhältnis zwischen Mensch und Natur nicht mehr weitergehen kann. Die Haltung mancher Menschen, die glauben, dass sie über der Natur stehen und diese ausnutzen können, kann nicht funktionieren. Diese Haltung spiegelt sich auch in der Wirtschaftsordnung wider. Deshalb müssen wir alle unser wirtschaftliches Handeln hinterfragen.



Und das bedeutet für Sie und Ihre Firma?

Christian Schneidermeier: Wir möchten nicht nur Produkte verkaufen, sondern dazu beitragen, dass sich in der Gesellschaft eine Bewusstseinsänderung vollzieht. Deshalb auch der Film „Alpen – To Go!“, der kontroverse und ambivalente Positionen aufzeigt. Wir sind da auch in einem Dilemma. Denn wir profitieren vom Bergtourismus, können und wollen es aber nicht unterstützen, wenn die Menschen die Berge „konsumieren“.

Wo sehen Sie den Ausweg?

Christian Schneidermeier: Wir möchten nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein. Wenn Menschen in die Natur gehen, sollte das bewusst und verantwortungsvoll ablaufen. Deshalb bieten wir über unsere Akademie Fortbildungen an. Wir wollen Vorbild sein nach dem Motto „Das schützen, was wir lieben“.

Sie denken, dass Bergtouristen die Berge lieben?

Christian Schneidermeier: Wir müssen aufhören, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Wer eine emotionale Bindung zu den Bergen aufbaut, fängt zumindest an, darüber nachzudenken, was jeder Einzelne tun kann.

ak