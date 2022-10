Spurensuche bis in die Gruft: 100 Besucher bei Stifter-Tag in St. Quirinus Tegernsee

Von: Alexandra Korimorth

Führten die Besucher: (v.l.) Hans-Herbert Perlinger, Peter Schwenk, Birgit Halmbacher, Andreas Nerlich und Roland Götz. © MKF_MaxKalup

Vier Experten, 100 Besucher, fast 1300 Jahre Kirchengeschichte: Der Stifter-Tag in St. Quirinus im Rahmen der Tegernseer Woche hat den Teilnehmern viele spannende Eindrücke beschert.

Tegernsee – 1276 Jahre Tegernseer Kirchengeschichte in vier Stunden und aus vier verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven: Rund 100 Interessierte nahmen im Rahmen der Tegernseer Woche am Stifter-Tag teil und begaben sich auf Spurensuche von Adalbert und Otkar – bis in die Gruft hinein.

Eigentlich hätte der Stifter-Tag schon im vergangenen Jahr und parallel zum Erscheinen der wissenschaftlichen Dokumentation „Die Kirche St. Quirinus in Tegernsee und ihr Stiftergrab – Archäologie, Bauforschung, Geschichte, Anthropologie und Textilkunde“ aus dem Volk-Verlag stattfinden sollen. Aber da hätte wegen der Pandemievorschriften dieses Format mit Vorlesung und Führung in Kleingruppen, mit dem die Ergebnisse aus 20 Jahren Forschungsarbeit veranschaulicht werden sollten, nicht funktioniert.

Vier Experten führten die Besucher

So entführten am Samstag Archäologie-Experte Peter Schwenk, ehemals vom Landesamt für Denkmalpflege, Professor Andreas Nerlich vom Institut für Pathologie des Klinikums Bogenhausen, und die beiden Tegernsee-Experten Roland Götz und Hans-Herbert Perlinger die Gäste auf eine Zeitreise. Durch den interdisziplinären Ansatz und das Rotationsprinzip war die Reihenfolge der Lehrstunden einerlei.

Bei Peter Schwenk erfuhren die Zuhörer von den archäologischen Entdeckungen, die man bei der Generalsanierung ab 1998 machte. Da wurden beim Verlegen von Heizungsrohren plötzlich Grundmauern der Stifterkirche aus romanischer Zeit, Gräber und eindrucksvolle Mosaike offenbar. Obwohl man nur kleine Schächte öffnen durfte, konnte daraus und aus weiteren historischen Unterlagen der Grundriss der Stifter-Kirche rekonstruiert werden. Außerdem legte Schwenk dar, wie durch vorgesetzte Wände die Transformation zum gotischen Kirchenbau gelang.

Einblicke in die Archäologie: Peter Schwenk bei seinem Vortrag im Quirinal. © MKF_MaxKalup

Bei der Kirchenführung zeichnete Historiker Roland Götz nach, wie 1670 aus der gotischen Kirche eine barocke Klosterkirche und im 19. Jahrhundert dann eine Pfarrkirche wurde. Dabei wurde klar, dass die Tegernseer Mönche Experten im nachhaltigen Bauen waren: Sie hatten kein Problem damit, den Deckstein des Stifterhochgrabs als Fassaden-Bild, Seitenwände als Relief oder Grabverblendungen und Stufen wiederzuverwenden. Ebenso wenig scheuten sich die historischen Geschichtsschreiber im Konkurrenzdenken mit anderen Klöstern und im Kampf ums eigene Ansehen Daten und Fakten umzuinterpretieren oder zu beugen. Davon sprechen die unterschiedlichen, sich im Zuge der Legendenbildung wandelnden Stifterbilder.

Um die edlen Adalbert und Otkar als Stifter, ihr Geschlecht, ihre Herkunft und die Verwandtschaft zueinander, aber auch das Jahr 746 als Gründungsdatum zu verifizieren, hat Pathologe Andreas Nerlich die Gebeine der Stifter untersucht. Gemeinsam mit dem für seine unorthodoxe Vorgehensweise bekannten, ehemaligen Tegernseer Pfarrer Rupert Rigam hat der Wissenschaftler den Sarg entnommen und nach den Untersuchungen wieder unter dem Hochaltar beigesetzt. Alle überlieferten Angaben wurden wissenschaftlich bestätig. Mehr noch: Nerlich wies nach, dass Adalbert und Otkar in der Bretagne aufwuchsen und entsprechend viel Fisch aßen. Otkar war Schreiner oder Dachdecker und sieben Jahre jünger als Abt Adalbert. Außerdem überlebte Otkar wohl einen Sturz aus großer Höhe, starb aber laut Pathologen an einem Nasennebenhöhlenkarzinom.

Besichtigung der Gruft

Vom Hochaltar und aktuellen Stifter-Grab führte Hans-Herbert Perlinger vom Altertumsgauverein die jeweilige Gruppe hinab in die Gruft, die aus drei Kammern besteht. Darin liegen bis heute hinter Wandplatten sieben Äbte des ehemaligen Klosters und außerdem verstorbene Wittelsbacher der Linie in Bayern. Im Angesicht der großen Zinn- und Holz-Särge würdigte Perlinger die Herzöge und Herzoginnen, insbesondere die Verdienste von Herzog Karl Theodor. Damit fasste er bayerische Geschichte zwischen Tegernsee, Possenhofen, Bamberg und Banz lebendig zusammen.

Trotz dem Hin- und Herspringen in der beinahe 1300-jährigen Tegernseer Geschichte, schien keiner der Teilnehmer von den Daten und Fakten überbeansprucht. Dafür war die Historie von allen vier Experten linear, greifbar und spannend aufbereitet, sodass die Neugier auf mehr Details geweckt war.

