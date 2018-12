St. Quirin: Lose Dachschindeln wehen von Kapelle und krachen neben Gehweg

Mehrere Dachschindeln hat der starke Wind in St. Quirin von der Kapelle geweht. Sie schlugen knapp neben dem Gehweg auf. Ein Verstoß gegen die Bauordnung wird nun geprüft.

St. Quirin - Ein Anwohner (84) hat am Samstag bemerkt, dass auf der Kapelle in St. Quirin einige Dachschindeln lose herumlagen. Diese waren nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Wiessee durch den starken Wind an der Westseite angehoben worden. Es handelt sich dabei um die halbrunden Dachfirstschindeln an den Ecken der Dachseiten. Diese waren zwar mit einem dünnen Band mit Clips gegen das Herunterfallen gesichert worden. Die Sicherung hatte sich jedoch aufgrund des Windes gelöst.

Mehrere Dachschindeln fielen deshalb vom Kirchendach herunter und kamen knapp neben dem Fußweg auf. Weitere lagen lose auf dem Kirchendach. Auf der gegenüberliegenden Dachseite waren die Schindeln mit Mörtel befestigt worden, was an der Westseite nicht der Fall war.

Die Freiwillige Feuerwehr sperrte die Straße und räumte mit Hilfe der Drehleiter die losen Schindeln vom Dach.

Ob ein Verstoß gegen die Bauvorschriften vorliegt wird derzeit geprüft.

