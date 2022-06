Stadt Tegernsee ist gut bei Kasse: Investitionen im Haushalt 2022 zur Diskussion

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Der Bau des Feuerwehrhauses, hier eine aktuelle Aufnahme, die von der Drehleiter aus gemacht wurde, strapaziert den städtischen Haushalt. Insgesamt ist die Finanzlage dennoch gut. © Feuerwehr Tegernsee

Trotz Corona: Die Stadt Tegernsee steht finanziell gut da. Der Haushalt 2022 sieht Investitionen in Höhe von 12,6 Millionen Euro vor. Ob dies genug ist, war im Stadtrat Thema.

Tegernsee – Die Finanzplanung für 2022 hat Kämmerer Jürgen Mienert längst fertig. Dass er den Haushalt dem Stadtrat erst jetzt zur Verabschiedung vorlegte, hat einen besonderen Grund: Ob der Kauf des AOK-Gebäudes am Bahnhof glückt, war lange nicht klar. Wie berichtet, ist der Handel nun unter Dach und Fach. Seit dem 1. Juni ist die Stadt offiziell Eigentümerin des Anwesens Nr. 40 an der Bahnhofsstraße. Insgesamt will die Stadt heuer 3,1 Millionen Euro für Grunderwerb ausgeben. Der Kaufpreis fürs AOK-Grundstück mit vermietetem Haus darauf lag unter dieser Summe. Es ist Ziel der Stadt, so viel Baugrund wie nur möglich zu erwerben, um ihr größtes Problem in den Griff zu bekommen. Es fehlt Wohnraum, den sich Menschen mit kleinerem Einkommen leisten können – Erzieherinnen und Angestellte in der Gastronomie oder von Handwerksbetrieben zum Beispiel.

Stadt Tegernsee ist handlungsfähig - „Darum beneiden uns viele“

Wer in Tegernsee lebt, hat oft ein ziemlich hohes Einkommen, was sich im Haushalt durchaus positiv bemerkbar macht. Die Einkommensbeteiligung liegt bei 2,77 Millionen Euro und damit um 114 000 Euro höher als im Vorjahr. Für die Gewerbesteuer sind 4,38 Millionen Euro angesetzt, das sind 1,08 Millionen Euro mehr als 2021. Insgesamt umfasst der Haushalt ein Volumen von 30,4 Millionen Euro und übersteigt den des Vorjahrs um satte 6,38 Millionen Euro, Etwa 12,6 Millionen Euro sind für Investitionen vorgesehen, 2021 waren es 7,9 Millionen Euro.

Strittig war der Haushalt im Stadtrat nicht, die Verabschiedung erfolgte einstimmig. Rudolf Gritsch (CSU) lobte die solide Finanzplanung. Angesichts der krisenhaften Umstände überraschten die Zahlen im Haushalt positiv. Die Stadt sei handlungsfähig, stellte Gritsch fest. „Darum beneiden uns viele.“

Tegernsee sei eine reiche Stadt, erklärte Michael Bourjau (FWG). Dies bringe aber auch die Verpflichtung mit sich, den Ort zu gestalten: „Wir haben auch die Last des Vermögens.“ Worauf Bourjau abzielt, wurde deutlich, als er später für einen Ideen-Wettbewerb zur Entwicklung des Bahnhofsareals kämpfte (wir berichteten). Dass dafür noch kein Geld im Haushalt vorgesehen ist, bemängelte auch Thomas Mandl (SPD). Der Haushalt („In Zahlen gegossene Politik“) sei zu wenig auf Zukunftsfähigkeit ausgerichtet: „Es fehlt das Spielbein.“

Rücklagen schrumpfen wegen Feuerwehrhaus-Neubau

Die Stadt plane vorsichtig, aber nicht ängstlich, urteilte hingegen Gritsch. Auch Andreas Obermüller (FWG) blickte uneingeschränkt positiv auf das mit Bedacht kalkulierte Zahlenwerk: „Das ist eine Planung mit Gürtel und Hosenträger.“

Die Rücklagen der Stadt belaufen sich auf 9,8 Millionen Euro und sind damit im Vergleich zu 2021 um 2,4 Millionen Euro geschrumpft. Dies resultiert vor allem aus dem Bau des Feuerwehrhauses. Er ist noch nicht abgeschlossen, die Kosten sind auf 15 Millionen Euro kalkuliert. Eine Million ist der Rücklage sind für die Schaffung von Parkplätzen reserviert. Der Schuldenstand der Stadt lag Ende 2021 bei 4,33 Millionen Euro (Pro Kopf: 1184 Euro) und damit um 224 000 Euro niedriger als im Jahr davor. Es besteht eine Kreditermächtigung für 1,3 Millionen Euro. Mienert zufolge wird sie nur eingelöst, wenn der Haushaltsverlauf dies erforderlich macht. Höhere Kosten für Kraftstoff, Strom und Heizung hat der Kämmerer schon geplant: insgesamt 163 000 Euro.

Der Haushalt im Überblick Der Verwaltungshaushalt umfasst 17 569 000 Euro, der Vermögenshaushalt 12 829 000 Euro. Die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt beträgt 1 933 00 Euro. Einnahmen: Grundsteuer A: 4100 Euro; Grundsteuer B: 881 500 Euro; Hundesteuer: 14 700 Euro; Zweitwohnungssteuer: 958 000 Euro; Verwarnungsgelder: 142 000 Euro; Fremdenverkehrsbeitrag: 330 000 Euro; Kurbeitrag: 441 000 Euro; Mieten und Pachten: 1 331 500 Euro. Ausgaben: Personal: 3 301 400 Euro; Verwaltung und Betrieb: 1 714 500 Euro; Kreisumlage: 4 190 400 Euro; Steuern, Versicherungen: 987 800 Euro; Zuwendungen/Zuschüsse Soziales: 1 039 800 Euro; Hochbaumaßnahmen: 6 480 000 Euro; Tiefbaumaßnahmen: 1 831 000 Euro; Vermögenserwerb: 4 011 000 Euro; Tilgung Darlehen: 162 000 Euro. Die kostenrechnenden Einrichtungen arbeiten dem Vorbericht des Kämmerers Jürgen Mienert zufolge in den meisten Bereichen kostendeckend. Eine Ausnahme ist die Kurverwaltung. Obwohl der Kurbeitrag erhöht wurde, weist der Haushalt ein Defizit von 1,7 Millionen Euro aus. 2024 steht eine Erneuerung des Hochbehälters Tuften an. Langfristig ist mit höheren Wassergebühren zu rechnen. Erstmals seit 2014 rechnet die Stadt wieder mit einer Spielbankabgabe (96 000 Euro). 600 000 Euro erhält die Stadt vom Staat als Ausgleich für Gewerbesteuer-Ausfälle während der Corona-Pandemie.

Tegernsee-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.