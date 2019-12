Stadt will frischen Wind fürs Seehaus - jetzt ist ein neuer Pächter gefunden

Die Stadt Tegernsee will, dass durch das Seehaus frischer Wind weht und hat das Lokal zur Neuverpachtung ausgeschrieben. Jetzt sind neue Betreiber gefunden: Die Wirtsleute sind keine Unbekannten.

Update vom Freitag, 6. Dezember, 12.40 Uhr:

Das Seehaus in Tegernsee wird neu verpachtet – und nun steht auch fest an wen: Wie Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) am Rande der Stadtratssitzung bekannt gab, werden ab 1. Dezember 2020 die Rottacher Wirtsleute Julia und Christian Wörner die kleine Gastronomie direkt beim Rathaus und am Seeufersteg übernehmen. Schon jetzt sind die beiden als Gastronomen am Tegernsee ein Begriff: Seit 2014 betreiben die Wörners die Tapas-Bar Tranquilo an der Südlichen Hauptstraße in Rottach-Egern. Wie Hagn berichtet, haben sich die neuen Seehaus-Pächter gegen rund 30 Mitbewerber durchgesetzt. Der Stadtrat hatte sich in nicht-öffentlicher Sitzung für diese Betreiber entschieden.

Ursprünglicher Artikel vom 4. April 2019:

Tegernsee – Die CaféBar Seehaus in Tegernsee gehört ohne Zweifel zu den bevorzugten Lokalen: Gäste sitzen auf einer Terrasse, die über den See gebaut und Teil des beliebten Seeuferstegs ist. Das Tagesgeschäft läuft gut. Auch nach Trauungen im Rathaus ist das Bistro eine beliebte Anlaufstelle. Und dennoch ist Betreiberin Carolin Krauß dieser Tage alles andere als gut gelaunt. Die Stadt als Besitzerin des Anwesens will das Lokal ab Dezember 2020 neu verpachten.

Für Krauß ginge damit ein „Lebenswerk“ zu Ende. Krauß betreibt das Seehaus seit seiner Eröffnung 2005. Anfangs noch zusammen mit Barbara Vier, zog sie ein Lokal mit modern-rustikaler Optik auf, in dem Tapas und Vino Tinto, Bruschetta und Tramezzini mediterranes Flair verbreiteten. Aber auch die selbstgemachten Kuchen sind bei den Gästen beliebt. „Das Lokal ist meine Existenz“, sagt die Wirtin, betont aber zugleich, dass es „wahnsinnig viel Arbeit“ sei, und bisweilen auch „schwierig“, wenn einem das Lokal nicht selbst gehöre. Mehr könne und wolle sie nicht sagen.

„Es ist an der Zeit, auch anderen Wirten eine Chance zu geben“, begründet Bürgermeister Johannes Hagn die Ausschreibung. Der Stadtrat habe sich lange Gedanken gemacht und entschieden, dass ein frischer Wind durchs Seehaus wehen solle. Eine Verpachtung müsse nicht auf Lebenszeit ausgerichtet sein, findet Hagn.

Lesen Sie hier: Die neuen Wirtsleute in der Schlossbrennerei.

Das Seehaus ist ein geschichtsträchtiger Bau: Die Stadt hatte das um das Jahr 1850 errichtete Nebengebäude des historischen Rathauses, das in den Anfangsjahren auch die Gefängniszellen des gegenüberliegenden Amtsgerichts beinhaltete, im Jahr 2004 aufwändig saniert. Rund 270 000 Euro wurden dafür investiert. Die Bauarbeiten gestalteten sich nicht einfach, weil sich die Bausubstanz in schlechtem Zustand war. Ein Ringanker musste angebracht werden, um das Gebäude zusammenzuhalten, das Fundament musste mit einigen Ladungen Beton gesichert werden. 2005 war mit der Wirtin ein Zehn-Jahres-Vertrag geschlossen worden. „Im Anschluss haben wir den Vertrag um fünf Jahre verlängert“, erklärt Hagn. Ende 2020 soll der Vertrag nun auslaufen. „Ob Tapas oder Fischlokal, wir sind offen für ein neues gastronomisches Konzept“, so der Rathauschef. „Wir sind interessiert an einem abwechslungsreichen Angebot.“ Dies schließe nicht aus, dass sich Carolin Krauß erneut um das Seehaus bewerben könne, meint Hagn. Ob sie tatsächlich ihren Hut in den Ring werfen wird, ist offen. Die Wirtin will sich auch dazu nicht äußern.

Sind es die Öffnungszeiten, die schon früh abends enden, oder ist es die über die vielen Jahre eingefahrene Speisekarte, wegen der sich die Stadt eine Abwechslung wünscht? Dazu wollte der Rathauschef nichts sagen.

In der Ausschreibung der Stadt wird das Seehaus als Café/Bistro in schönster Lage am Rathausplatz direkt am See angepriesen. Für das Bistro mit 30 Sitzplätzen in den zwei Gasträumen und einem Terrassenanteil mit 50 Plätzen stellt sich die Stadt ein „aufgeschlossenes und engagiertes Wirtspaar/Wirteteam vor, das bereits in vergleichbaren Objekten verantwortlich und erfolgreich tätig war und an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert ist.

Ob die Ära Krauß tatsächlich endet, ist offen. Was schon jetzt bleibt, ist bei Carolin Krauß ein bitterer Nachgeschmack.

Auch interessant: Warum Chris Lehmann in den Neuhauser Stuben das Handtuch geworfen hat.

gr