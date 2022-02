Stadtrat legt sich auf Tiefgarage fest

Von: Gerti Reichl

Die Tiefgarage unter dem Kurgarten gehört der Kreissparkasse. Sie soll erweitert werden und künftig den Zentralparkplatz ersetzen. © Thomas Plettenberg

Mit drei Anträgen zur Stadtentwicklung haben die Freien Wähler am Dienstagabend im Stadtrat eine heftige Debatte ausgelöst. Am Ende gab’s einen Mehrheitsbeschluss, das Projekt Tiefgaragenerweiterung im Kurgarten auf mehreren Ebenen voranzutreiben.

Tegernsee – Eigentlich hatte Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) mit der Ankündigung einer Klausur zunächst einen Schlusspunkt gesetzt unter die zuletzt von Grünen und SPD angestoßene Debatte zum Thema Tiefgarage. Jetzt drücken die Freien Wähler aufs Tempo. Sie reichten zur Sitzung drei Anträge ein: zur Tiefgarage, zum Horngelände sowie zum Bahnhofsareal. In Summe haben sie die Stadtentwicklung im Blick.

Tiefgarage unterm Kurgarten: Deshalb wollen die Freien Wähler nicht warten

Die Freien Wähler wollten einen Grundsatzbeschluss, wie es mit dem Verkehr in Tegernsee weitergeht. Weil für den Zentralparkplatz wohl ab Ende 2025 ein Ersatz her muss, drücken sie jetzt aufs Tempo. Der einstimmige Beschluss des Stadtrats von 2017, der zwar eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Sparkassen-Tiefgarage, aber keine weiteren konkreten Schritte zur Folge hatte, solle wieder aufgegriffen werden. Der Kauf der Tiefgarage von der Sparkasse solle vorbereitet, die Erweiterungsplanung fortgesetzt werden, so der Antrag, den Vize-Bürgermeister Michael Bourjau erläuterte. „Wir können nicht warten“, warnte Bourjau. Parkplätze müssten unter die Erde, damit oberirdisch Fläche zur Weiterentwicklung des Stadtbildes genützt werden könne. Mit einer Erweiterung der Tiefgarage könnten 158 Plätze geschaffen werden, 38 mehr, als der Zentralparkplatz derzeit bietet und mehr, als ein Parkhaus am Horn-Areal schaffen würde.

Marcus Staudacher (Grüne) hielt den Antrag für „unausgegoren und überstürzt“. Die Einzelentscheidung pro Tiefgarage widerspreche dem Vorsatz einer sorgfältigen Planung. Er formulierte ein „klares Nein zu Katakomben unter dem Kurpark“ und forderte ebenso wie Fraktionskollegin Ursula Janssen die angekündigte Klausur ein. Janssen sprach sogar von einem „Tiefpunkt in der bisherigen Stadtrats-Zusammenarbeit“ und forderte von Hagn, zu seinem Wort zu stehen. Manuela Brandl (BürgerListe) zeigte sich überrascht vom FWG-Antrag und bestand ebenso auf eine Klausur. Auf einem über vier Jahre alten Beschluss zu verharren, hielt sie für wenig sinnvoll. Thomas Mandl (SPD) forderte obendrein, den alten Beschluss kritisch zu überdenken. „Schließlich hat sich das Mindset geändert“, womit er Schlagworte wie Klimawandel, Energiewende oder Mobilität meinte. Mandl forderte eine Bürgerbeteiligung.

Hinter dem Antrag stand die komplette CSU-Fraktion. Markus Schertler war etwa dafür, auf den Beschluss von 2017 zu „vertrauen“. Auch mit Blick auf die Stellungnahme der Verwaltung, die wegen der langen Planungs- und Ausschreibungsphase eine „sehr zeitnahe Entscheidung“ empfiehlt, folgte der Stadtrat mehrheitlich und in namentlicher Abstimmung (dagegen waren Brandl, Mandl, Staudacher und Janssen) dem FWG-Antrag. Hagn sicherte die Klausur zu.

Horn-Areal in Tegernsee: Das sind die Vorschläge der Freien Wähler

Nicht ein Parkhaus, sondern ein Wohnhaus mit Tiefgarage kann sich die FWG für die „Baulücke“ am Horngelände vorstellen. Zudem würde sich anbieten, den Kaltererplatz städtebaulich zu integrieren und zu einem attraktiven Ortsteil zu entwickeln. Für Bourjau wäre zudem mit der Tiefgarage „das Ende der Parkraumbereitstellung für 1,5 Millionen Münchner“ erreicht. „Ein Parkhaus dort ist Unsinn“, untermauerte Andreas Obermüller den Antrag seiner Fraktion. Während die CSU auch hier dahinterstand (Schertler: „Sehr gut, wir müssen was für die Einheimischen tun“), forderte Ursula Janssen wiederum ein übergeordnetes Konzept ein, „anstatt voraus zu hecheln“. Der Empfehlung von Hagn und der Verwaltung, eine Entscheidung zurückzustellen, bis auch eine Neubebauung des Guggemos-Areals klar sei, folgten dann alle am Tisch.

Bahnhofsgelände in Tegernsee: Ideenwettbewerb zur Entwicklung

Die Freien Wähler wollen einen Ideenwettbewerb für die Entwicklung der gesamten Bahnhofsfläche. Der Bahnhof sei nicht wirklich attraktiv, entspreche nicht ausreichend den Bedürfnissen der Reisenden. Zudem habe sich das Mobilitätsdenken geändert. „Da rennst du offene Türen ein“, pflichtete Mandl bei, und auch Ursula Janssen fand, dass der Bahnhof eine „Perle sei, die man entwickeln sollte“. Weil die Stadt aber mit dem Feuerwehrhaus voll beschäftigt ist und auch Tiefgarage und Horn-Areal drängen, wurde eine Entscheidung vertagt – auch in Hinblick auf mögliche Förderprogramme durch Bund und Land.

