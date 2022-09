Städtepartnerschaft: Ketchum-Freunde aus Tegernsee fahren mit neun Jugendlichen in die USA

Von: Alexandra Korimorth

Belebt die Partnerschaft: Christine Zierer, Vorsitzende der Ketchum-Freunde, dritte Bürgermeisterin und Jugendreferentin der Gemeinde Gmund. © ak

Neun Jugendliche dürfen in den Sommerferien 2023 Tegernsees Partnerstadt Ketchum im Bundesstaat Idahoa in den USA besuchen. Anmelden sollten sich Interessierte schon jetzt.

Landkreis – Nach den Sommerferien ist vor den Sommerferien und somit der ideale Zeitpunkt, um die Gestaltung der großen Ferien 2023 ins Auge zu fassen. Mit einem Jahr pandemiebedingter Verzögerung plant der Verein zur Förderung des Jugendaustausches zwischen Ketchum, Idaho und Tegernsee, Tegernseer Tal und Umgebung eine Jugendreise in die USA. Was und wie genau, darüber berichtet Christine Zierer, Vorsitzende der „Ketchum-Freunde“.

Frau Zierer, ihr Verein sieht also wieder einen Jugendaustausch mit der Stadt Ketchum in Idaho im Nordwesten der USA vor.

Christine Zierer: Genau. Turnusmäßig machen wir das alle drei Jahre. Aber nachdem erst der Gegenbesuch unserer Freunde aus Ketchum und dann unsere Reise wegen Corona ins Wasser fiel, planen wir einen Jugendaustausch mit Ketchum für 2023. Im August, in den nächsten großen Ferien wollen wir wieder mit maximal neun Jugendlichen über den großen Teich.

Was ist konkret geplant?

Christine Zierer: Erst geht’s für vier Tage in eine Metropole, die sich die Jugendlichen aussuchen dürfen. Dann fliegen wir weiter nach Idaho, in den Potato State.

Wie lange sind Sie dort und wie sind die Jugendlichen untergebracht?

Christine Zierer: Insgesamt werden wir zweieinhalb Wochen im Wood River Valley sein. Da kommen wir bei Gastfamilien unter, die Kinder im selben Alter haben. Die treffen wir aber schon vorab in besagter noch zu wählender Großstadt. Vor Ort in Ketchum machen wir gemeinsam allerlei Ausflüge zum Beispiel zum Red Fish Lake zum Wandern, Schwimmen und für die Gaudi. Dann machen wir eine Bergtour auf den Ketchumer Hausberg Boldy. Wir fahren aber auch zur Hauptstadt Boise zum Sightseeing, Shopping und für ein bissl Kultur: Und das Beste von allem: Wir fahren für zwei Tage in den Yellowstone Nationalpark.

Wie wird das alles finanziert?

Christine Zierer: Zum Großteil durch die Eltern und Familien der Jugendlichen. Aber da wir ja ein eingetragener Vereien sind, bekommen wir Zuschüsse vom Bayerischen Jugendring und dem Kreisjugendring. Wir als Verein unterstützen die Fahrt natürlich auch noch.

Wie viele Mitglieder hat der Verein aktuell?

Christine Zierer: Aktuell haben wir zirka 150 Mitglieder aus dem ganzen Landkreis. Deshalb können sich auch Jugendliche ab 13 Jahren aus dem ganzen Landkreis melden, wenn sie mitreisen möchten.

Der wievielte Austausch wird das sein?

Christine Zierer: Seit der Verein 1985, ausgehend von der Städtefreundschaft zwischen Ketchum und Tegernsee, gegründet wurde, gab es rund ein Dutzend Austauschfahrten mit ganz unterschiedlichen Gruppen. Seit ich im Organisationsteam bin, waren es neun Jugendbegegnungen hinum und drei herum.

Bis wann sollen sich interessierte Familien melden?

Christine Zierer: Am besten bis Ende September unter z 01 51 / 57 77 43 49, weil wir dann auch zeitnah die Förderanträge stellen müssen. Das erste Treffen findet im Oktober statt. Und im November gibt es dann auch wieder unser traditionelles Thanksgiving Dinner für alle Freunde des Vereins.

Das Gespräch führte Alexandra Korimorth.

