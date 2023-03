Starkbierfest im Tegernseer Bräustüberl: Fastenprediger setzt feine Nadelstiche

Von: Alexandra Korimorth

Vor vollen Reihen hielt Nico Schifferer alias Bruder Barnabas seine Fastenpredigt im Tegernseer Bräustüberl. © Thomas Plettenberg

Nach drei Jahren Pause hatte Nico Schifferer alias Bruder Barnabas beim Starkbierfest im Tegernseer Bräustüberl einiges aufzuarbeiten. Was das Tal betrifft, so blieb er in seiner Fastenpredigt unverzagt und visionär.

Tegernsee – Es war ein Starkbieranstich nach Maß. Zur Premiere am Mittwoch (22. März), zu der Bräustüberl-Wirt Peter Hubert traditionell Freunde, Geschäftspartner und die gesammelte Politprominenz eingeladen hatte, waren die heiligen Hallen gesteckt voll mit feierlaunigen Gästen aus nah und fern. Herzogin Helene in Bayern, Landrat Olaf von Löwis, sämtliche Talbürgermeister, Gemeinderäte, Fastenprediger-Kollegen, die Geistlichkeit, Unternehmer und Quirinus-Bock-Verantwortliche aus der Brauerei Tegernsee – sie alle wollten endlich wieder zwanglos feiern. Zuvor hatte Bürgermeister Johannes Hagn, begleitet vom Defiliermarsch, das erste Fass Bier mit nur zwei Schlägen angezapft. Applaus, Tusch, Prosit.

Bei so viel wiedergewonnener Lebensfreude wollte Fastenprediger Nico Schifferer nicht brachial dazwischen grätschen. Statt eines kracherten Derbleckens wählte er eine feinsinnige Variante der Leviten-Lesung – wenngleich er auch einige Hammer-Sprüche vom Stapel ließ.

Mit zwei Schlägen zapfte Bürgermeister Johannes Hagn das erste Fass Bier an. Mit dabei (v.l.) die Wirtsleute Peter und Caterina Hubert, Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner sowie Christian Wagner und Norbert Stühmer vom Tegernseer Brauhaus. © Thomas Plettenberg

Die Botschaft des Fastenpredigers: das Tegernseer Tal bewahren

Schifferer arbeitete nicht nur mit scharfer Klinge, sondern mit Akupunkturnadeln, die er genau in die richtigen neuralgischen Punkte zu setzen wusste. Grundsätzlich forderte er, das Tal zu bewahren, das mit seiner Schönheit, Geborgenheit und großen Geschichte ein wahres Kleinod darstelle unter jenen Gegenden, die Raum zum Leben anböten. So nahm der Fastenprediger Fahrt auf, wobei das Fehlen eines kommunalen Schwimmbads im reichen Tegernseer Tal zum Running Gag wurde.

Die „Haslmaus“-Schwarzbauten von Bad Wiessee

Bei jeder Gemeinde fand Schifferer den wunden Punkt: zum Beispiel den Wunsch Gmunds, eine radlfreundliche Kommune zu werden, den Bauwahn in Bad Wiessee inklusive der „Haslmaus“-Schwarzbauten-Problematik, die Abgeschiedenheit Kreuths, die Feuerwehr und generell die Bebauung am Krankenhausgelände in Tegernsee und das neue Rathaus für Rottach-Egern. Dabei riet er dem dortigen Bürgermeister Christian Köck, doch gleich im Sparkassengebäude zu bleiben.

Fastenprediger Schifferer wünscht sich Untertunnelung des Tals

Bruder Barnabas hatte Visionen fürs ganze Tal – wenn auch nicht mehr die allerneuesten. Beispielsweise von einer einzigen Verwaltung, einem einzigen Bürgermeister und nur einem einzigen Gemeinderat für das Tal. Überdies visionierte er von einer Untertunnelung des Sees: „Auf Höhe Krottenthal verschwindet der Preiß und/oder Münchner mit seinem 400-PS-Boliden im Untergrund – und in Bayerwald hinten erblickt er wieder das Licht der Sonne!“ Der Wandel der Bevölkerungsstruktur im Tal („Früher hattest du die Wahl zwischen Handwerker in Gmund und Kurschatten in Bad Wiessee. Heutzutage werden 67 Prozent aus Rottach-Egern Immobilienmakler, Finanzexperten, Spitzenköche oder Gemeinderäte“) war ebenso Thema wie die Oligarchen, die Harmoniebedürftigkeit des Landrats Olaf von Löwis und die Corona-Pandemie. Daraus habe man viel gelernt, zum Beispiel „Stammtisch online, personal Homedrinking, Kids Gefährding, Gewichtszunahme per Fast Food Eating, TV-Marathoning, Mangel an Fresh Air Snapping, Amazon-Exzessiv-Shopping, Partner-Nerving inclusive Testing neuer Sex-Techniken, closed Kneipen-Watching, Homeoffice mit Kids-Screaming im Hintergrund und Politiker-Wutbremsing – mit CSU-Maskenshopping“.

Bitterböse Töne in Richtung Landesregierung

An dieser Stelle war es dann vorbei mit feinen Nadelstichen: Schifferer holte zum Rundumschlag gegen Sauter, Nüßlein, Tandler und Konsorten aus. Der CSU warf er den Umgang mit derart „geldgeilen Schwachmatikern mit Ethikdefekt – aber mit Mandat“ vor und prognostizierte Wähler-Konsequenzen für die bevorstehende Landtagswahl. Aus dem Sudhaus, wo viele Tal-Grüne, Freie Wähler und andere Gemeinderäte Platz gefunden hatten, wurde das mit Gejohle und Applaus kommentiert.

