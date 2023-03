Steuer auf Silvesterkracher gefordert

Von: Gerti Reichl

Feuerwerke, wie hier in Tegernsee, sollen laut Forderung der SGT und weiterer Verbände verboten oder Pyrotechnik mit einer Steuer belegt werden. © Archiv Thomas Plettenberg

Feiern ohne Feuern – weil dieser Appell offenbar nicht fruchtet, haben die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) und fünf weitere Verbände der Bundesregierung und dem Bundestag jetzt einen Vorschlag unterbreitet: ein Verbot oder die Einführung einer Feuerwerkssteuer.

Tegernseer Tal – „Durch die letzte Silvesternacht, in der leider wieder auf Teufel komm raus geböllert wurde, ist das Thema neu entfacht“, findet SGT-Vorsitzende Angela Brogsitter-Finck. Seit gut fünf Jahren versucht sie mit einem Kreis von Feuerwerksgegnern im Sinne der Natur und der im Tegernseer Tal lebenden Wildtiere dagegen zu steuern. Erst vor Kurzem kam die Gruppe daher wieder zu einem ihrer Treffen zusammen, diesmal unter Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Miesbach.

Das Ergebnis ist ein Schreiben, das sich an die Bundesumwelt-, finanz- und -innenministerien richtet, an den Umweltausschuss des Bundestags, die Fraktionsvorsitzenden sowie die Wahlkreisabgeordneten Alexander Radwan (CSU) und Karl Bär (Grüne). Unterzeichnet haben das Schreiben auch Wolfgang Hiller (Landesbund für Vogelschutz), Christine Miller („Wildes Bayern“), Johanna Ecker-Schotte (Tierschutzverein Tegernseer Tal), Manfred Burger (Bund Naturschutz, Kreisgruppe Miesbach) sowie Sabine Rösler (Verein zum Schutz der Bergwelt). Der Vorschlag lautet: „Silvesterfeuerwerke zu verbieten oder ersatzweise diese mit einer Umweltsteuer zu belasten, wie dies für fossile Brennstoffe inzwischen europaweit üblich ist“. Nach Ansicht der Unterzeichner spreche neben Lärm, Feinstaub, Abfall, Unfall- und Brandgefahr im Landschaftsschutzgebiet Tegernsee vor allem der Schaden für die Wildtiere für ein absolutes Verbot. Erinnert wird zudem an die Weltnaturschutzkonferenz 2022 in Montreal, bei der eine Reduzierung naturschädigender Handlungsweisen gefordert wurde.

Weil öffentliche Appelle in der Region bisher „völlig wirkungslos“ gewesen seien, sei nach Ansicht der Unterzeichner ein bundesweites Verbot sicherlich die geeignetste aller Maßnahmen. Verwiesen wird auf das Verbot, das die Stadt München schon 2021 erlassen hat. Die Einführung einer proportionalen Steuer von „sicherlich hundert Prozent oder mehr auf die Verkaufskosten der pyrotechnischen Produkte“ wäre aber eine weitere Maßnahme aus dem „Werkzeugkasten“, um die externen Kosten, die Silvesterfeuerwerke verursachen, einerseits zu kompensieren. Gleichzeitig werde mit einer signifikanten Besteuerung selbst ohne Verbot der Umsatz und damit der gesellschaftliche Schaden sicherlich deutlich abnehmen, sind die Unterzeichner überzeugt.

SGT schreibt an ihre Mitglieder: „Feuerwerke als Boandlkramer für die Fauna“

In ihrer aktuellen Mitglieder-Info macht die Vorsitzende die Forderungen zum Thema. Brogsitter-Finck holt dabei noch aus: „Große Teile wertvoller Naturräume rund um den Tegernsee werden immer mehr zur ’Event-Arena’ und zum ’Outdoor-Fun-Park’ – und dies nicht nur am Tage.“ Sie schreibt von Dauerstress für die gesamte Fauna, macht auf Störachsen in äußerst sensiblen Bereichen sowie den Rückgang der Populationen von Rauhfußhühnern und den Stress für flüchtendes Rotwild aufmerksam und bezeichnet das Silvesterfeuerwerk als häufige tödliche Gefahr in einer Zeit, in der Tiere eigentlich Ruhe dringend nötig hätten. Sie wolle erkennbar machen, „welch schleichendes, leises Sterben in einem immer ärmer werdenden Naturraum rund um das Tegernseer Tal für die meisten unbemerkt voranschreitet und in Feuerwerkern ganz besondere ’Boandlkramer’ für die verletzliche Fauna gefunden hat“, heißt es.

Die SGT versuche, Feuerwerke, „eine nicht mehr zeitgemäße Belästigung“, durch eine neue Besteuerung einzudämmen. Der Appell, darauf zu verzichten, wird in dem Schreiben zugleich erneuert.

