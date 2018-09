Steuererhöhung: Zweitwohnsitzler suchen das Gespräch

Wer eine Zweitwohnung in Tegernsee besitzt, soll 20 Prozent einer zu erzielenden Netto-Kaltmiete an Steuer zahlen. Ob sich Betroffene dagegen gemeinsam wehren, ist auch nach einem ersten Treffen offen.

Tegernsee – Einer der Betroffenen, Christian Stangl, Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule Heilbronn, formulierte nach der nicht öffentlichen Zusammenkunft im Tegernseer Gasthof Schlossbrennerei eine Pressemitteilung. Quintessenz: Die Zweitwohnsitzler wollen mit Bürgermeister Johannes Hagn und dem Stadtrat ins Gespräch kommen. „Mittelfristig“, wie Stangl mitteilt. Man wolle über die Gesamtsituation sprechen.

Klar ist: Die Einschätzung der Stadt unterscheidet sich sehr stark von der Sicht der Betroffenen. Wie berichtet, verfolgen Bürgermeister und Stadtrat das Ziel, die Zahl der Zweitwohnsitze zu reduzieren, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Es ist der Versuch, über die Steuerschraube gegenzusteuern: Von 2010 bis 2017 ist die Zahl der Zweitwohnungen um 18 Prozent gewachsen.

Betroffene wie Stangl, dessen Familie seit drei Generationen eine Zweizimmer-Ferienwohnung am Tegernseer Bahnhof besitzt, sind vor den Kopf gestoßen. Die Familie soll statt 450 nun 1104 Eurojährlich bezahlen. Dabei, so heißt es in Stangls Erklärung, habe die Kommunalpolitik der letzten Jahrzehnte die aktuelle Wohnungsknappheit mit verursacht.

„Es gab sogar Zeiten, da lockte man regelrecht Wohlhabende mit Zweitwohnungen, um so Wohlstand ins Tal zu holen“, erinnert Stangl. Das Tegernseer Tal sei seit Langem Sommerfrische und Rückzugsort für Künstler, Literaten, Adelige und andere, was den Ruf des Tals mitgeprägt habe und zur touristisch gut vermarkteten Historie auch von Tegernsee gehöre.

Auch aktuell sei manches, was in Tegernsee bei der Schaffung von neuem Wohnraum geschehe, zumindest diskussionswürdig, findet Stangl: „Hier wird eigentlich nur eine superreiche Klientel angesprochen und bedient, die vielleicht nicht mal ihren Erstwohnsitz in Deutschland hat.“ Selbst das Einheimischenmodell auf dem ehemaligen Krankenhausgelände betrachtet Stangl als „im Grunde gescheitert, da viel zu teuer für einheimische Senioren und junge Familien“.

Dass der Tegernseer Stadtrat von seiner im Mai einstimmig beschlossenen Satzung abrückt, ist allerdings nicht zu erwarten. Es gebe nichts zu besprechen, hatte Bürgermeister Hagn schon vor dem ersten Treffen der Zweitwohnungsbesitzer deutlich gemacht (wir berichteten). Die Satzung sei eingehend beraten worden und stehe juristisch auf sicheren Beinen. Tegernsee setzt sich damit klar von den Nachbargemeinden ab. Dort sind nur zwölf Prozent der Netto-Kaltmiete als Steuer fällig. Betroffen sind 474 Zweitwohnungsbesitzer, 52 haben Einspruch erhoben.

Derzeit, so Stangl, laufen die Widerspruchsverfahren noch. Jeder Zweitwohnungseigentümer sei zunächst individuell betroffen und müsse sich individuell wehren. Das treffe auch für die Frage zu, ob auf einen abgelehnten Widerspruch eine Klage folgt. „Es gibt hier ein nicht unerhebliches Kostenrisiko“, weiß Stangl.

All das kam beim ersten Treffen der Zweitwohnsitzler zur Sprache. Eine Interessensgemeinschaft hat sich noch nicht formiert. „Dieses nichtöffentliche Treffen diente in erster Linie dem gegenseitigen Kennenlernen, ohne dass besondere Beschlüsse getroffen wurden oder gar irgendwelche Gründungen erfolgten“, lässt Stangl wissen.

Für einen breiten öffentlichen Protest hatte sich im Vorfeld Josef Butzmann, Vorsitzender des Vereins Freunde für Ferien in Bayern, stark gemacht. Dies kam bei der Gruppierung nicht gut an, wie Stangl in seiner Mitteilung durchblicken lässt: „Als wenig hilfreich und polarisierend wurde schließlich das Engagement von Außenstehenden, die ihren Zweitwohnsitz gar nicht in Tegernsee haben, bewertet.“