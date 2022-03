Strompreis-Schock für Neukunden: Grundversorgung um 30 Prozent teurer

Von: Christina Jachert-Maier

Die Grundversorgung mit Strom ist deutlich teurer geworden. © Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn

Eigentlich hatte das Tegernseer E-Werk damit gerechnet, die Strompreise stabil halten zu können. Doch die Grundversorgung kostet seit 1. März 30 Prozent mehr. Verschont bleiben Kunden mit langfristigen Verträgen.

Tegernsee – Es sind die Verwerfungen auf dem so genannten Spot-Markt, die alle Kalkulationen hinweggefegt haben. Dort kaufen die Stromlieferanten ein, was sie kurzfristig brauchen. Die kalkulierten Mengen der Vertragskunden hingegen sichern sich die Unternehmen über eine Einkaufsplattform weit im Voraus zum Fix-Preis. „Der Spot-Markt ist sehr wetterabhängig und gerade extrem teuer“, sagt Florian Appel, Vertriebsleiter beim E-Werk Tegernsee. „Wir reden da von Preisanstiegen um den Faktor zehn.“

Pleite privater Anbieter macht teure Zukäufe nötig

Üblicherweise muss das E-Werk nur kleine Mengen auf dem Kurzfrist-Markt einkaufen. Das änderte sich, als in den vergangenen Monaten private Stromanbieter, die mit günstigen Tarifen gelockt hatten, pleite gingen. Die Versorgung von deren Kunden fällt dem kommunalen Anbieter als Pflichtaufgabe zu. „Wir haben im dreistelligen Bereich Kunden hinzubekommen“, berichtet Appel. Für sie musste das E-Werk sehr teuren Strom zukaufen. „Das hat den Preis nach oben getrieben.“ Zum 1. März habe das E-Werk den Preis für die Grundversorgung darum um 30 Prozent nach oben setzen müssen. „Das ist definitiv viel und war nicht vorgesehen“, meint Appel.

Preise für Bestandskunden stabil

Nicht erhöht hat sich der Preis für Verbraucher, die einen längerfristigen Vertrag mit dem E-Werk abgeschlossen haben. Für s alle Kunden könnte es sogar etwas billiger werden, wenn ab 1. Juli die EEG-Umlage wegfällt. Aber wer als Kunde neu hinzugekommen ist, zahlt den erhöhten Preis für die Grundversorgung. Egal, ob ihm sein Billig-Stromlieferant gekündigt hat oder er einfach neu ins Tegernseer Tal gezogen ist. Das E-Werk halte es für die rechtlich sauberste Lösung, den Grundversorgungspreis insgesamt zu erhöhen, erklärt Appel. Andernorts seien teils zwei verschiedene Grundversorgungstarife geschaffen worden. Deshalb seien inzwischen bundesweit Klagen anhängig, berichtet Appel. Die Grundversorgung sei für das E-Werk schwer planbar, weil der Kunde kurzfristig kündigen kann.

Erhöhungen im nächsten Jahr zu erwarten

Für die Kunden mit längeren Verträgen sind auch die Strommengen für 2023 schon zum großen Teil eingekauft. Aber wenn die offenen Teilmengen sehr teuer kommen, wirkt sich das aus. „Ich denke, dass sich die Strompreise für die Haushaltskunden nächstes Jahr verteuern werden, aber nicht so sehr, wie wir es gerade an der Börse sehen“, meint Appel.

Wie Strom wird auch Gas über die Einkaufsplattform lange im Voraus eingekauft. Die Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft (TEG) beliefert die Kommunen rund um den Tegernsee mit Ausnahme von Gmund, das von Erdgas Südbayern versorgt wird. Sogar für das Jahr 2024 habe man sich schon mit Gas eingedeckt, berichtet Manfred Pfeiler, Kaufmännischer Geschäftsführer der TEG. Die Frage ist, ob die Vereinbarungen trotz Putins Krieg tragen. „Das ist das Thema, vor dem wir alle stehen“, sagt Pfeiler. Ein russisches Lieferembargo könnte die Verträge unerfüllbar machen. „Das wäre eine neue Situation“, weiß Pfeiler. Bis zum Herbst seien die Gasspeicher aber noch gut genug gefüllt, um den Bedarf zu decken.

Verbrauchsverhalten unter die Lupe nehmen

Darüber hinaus sei jeder gehalten, sein Verbrauchsverhalten unter die Lupe zu nehmen und nach Einsparmöglichkeiten zu suchen, so Pfeiler. Investitionen in eine Photovoltaik-Anlage oder eine Luft-Wärme-Pumpe seien in jedem Fall lohnend. Im übrigen wirke sich auch Panik auf die Preise aus, weiß Pfeiler. Die könnten so spontan, wie sie gestiegen seien, auch wieder fallen: „Im Moment kann sich alles jeden Tag wieder ändern.“

