Tage im Container sind gezählt: Neue Räume für Tegernseer Post gefunden

Von: Gabi Werner

Übergangslösung: Seit Februar war die Post in einem Container am Bahnhof untergebracht. Jetzt zieht die Agentur wieder in feste Räumlichkeiten um. © Archiv tp

Damit die Tegernseer nicht ohne Post dastehen, hatte Betreiber Marcel Hoffmann Anfang des Jahres einen Container am Bahnhof aufgestellt und bezogen. Nun gibt‘s ein neues Domizil für die Agentur.

Tegernsee – Die Tage im Container sind gezählt. Für seine Postfiliale in Tegernsee – seit Februar dieses Jahres untergebracht in einer Übergangs-Behausung am Bahnhof – hat Marcel Hoffmann neue Räumlichkeiten gefunden. Im Laufe des Septembers wird der 53-Jährige mitsamt Post-Inventar in die Bahnhofstraße 14 umziehen. Dass er Räume gefunden hat, ist für den Geschäftsmann ein Glücksfall. Ein anderes großes Problem allerdings bleibt: „Ich brauche dringend Personal“, sagt Hoffmann.

Post-Betreiber in Tegernsee sucht dringend Mitarbeiter

Den Betrieb im Post-Container schultern Hoffmann und seine Frau aktuell quasi alleine. Das funktioniere deshalb, weil die Öffnungszeiten derzeit stark eingeschränkt sind. In den neuen Räumlichkeiten will der Betreiber aber wieder längere Öffnungszeiten und mehr Service anbieten, möglicherweise sogar ein kleines Kiosk-Angebot integrieren. Außerdem wird auch wieder sein Reisebüro dort untergebracht sein. „Ich könnte auf der Stelle drei Leute einstellen“, sagt Hoffmann. Zu finden sind die allerdings nur schwer.

Mietvertrag für neue Räume ist unter Dach und Fach

Der 53-Jährige, der auch eine Postfiliale in Otterfing und darüber hinaus den Kiosk im Tegernseer Bahnhof betreibt, hat sich daher nach eigenen Worten ernsthaft überlegt, „ob ich überhaupt weitermache mit der Post“. Nachdem er in Tegernsee zuletzt aber viel Zuspruch seiner Kunden erhalten habe, stelle er sich nun doch der Herausforderung. Der Mietvertrag für die neuen Räume in der Bahnhofstraße sei mittlerweile unterschrieben.

Post im Container wurde von Kunden gut angenommen

Die Übergangszeit im Container war für Hoffmann „absolut okay“. Das Angebot – obwohl nicht sehr zentral gelegen – sei durchweg gut angenommen worden, sagt er. Dennoch freut sich der Unternehmer, bald wieder ein dauerhaftes Domizil beziehen zu können. „Das sind sehr schöne Räumlichkeiten – es ist nahezu perfekt“, schwärmt er.

Wie die Öffnungszeiten in der neuen Postagentur aussehen werden und welche Dienstleistungen er darüber hinaus dort anbieten wird, ist derzeit noch offen. In jedem Fall hofft der Betreiber, schnell Mitarbeiter zu finden – egal ob in Teilzeit oder auf 450-Euro-Basis. Wer Interesse hat, kann sich bei Hoffmann unter der Rufnummer 01 51 / 23 02 22 78 melden.

