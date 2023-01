Neujahrs-Tauchgang im Tegernsee: Unterwassersuche nach eine Flasche Prosecco

Von: Christina Jachert-Maier

Neujahrstauchen am Dreikönigstag: Die DLRG Tegernsee hatte zum Helmut-Kesslinger-Gedenktauchen nach einer Flasche Prosecco eingeladen. © DLRg Tegernsee

Schwungvoll warf Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn am Dreikönigstag eine Flasche Prosecco in den Tegernsee. Sie wieder an die Oberfläche zu bringen, ist die Aufgabe beim traditionellen Neujahrstauchen der DLRG Tegernsee.

Tegernsee - Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hatten die Wasserretter heuer wieder dazu eingeladen. Den Spaß hatte Helmut Kesslinger 1979 ins Leben gerufen. Er ist 2012 gestorben, ihm zu Ehren wird die Veranstaltung bis heute auch „Helmut-Kesslinger-Gedenktauchen“ genannt.

Neujahrsspaß für Abgehärtete

Die Bedingungen waren günstig: traumhafter Sonnenschein, etwa zehn Grad Luft- und fünf Grad Wassertemperatur. 24 Taucher stiegen ins glasklare Wasser des Tegernsees. Neben den Rettungstauchern der DLRG aus den Ortsverbänden Tegernsee, Gmund und Bad Aibling machten Taucher der Tauchschule Seegeist Bad Wiessee, des Tauchclubs Octopus Rosenheim und des THW Rosenheim mit.

Aufwärmen in beheiztem Zelt

Schon nach kurzer Zeit schnappte sich ein Taucher des THW Rosenheim die Prosecco-Flasche. Erstmals wurde das Spektakel von DLRG Rettungsschwimmern und fünf Eisschwimmern der Eisschwimmer Tegernsee begleitet. Zum Aufwärmen hatte die DLRG ein beheiztes Zelt aufgebaut. Mit einem Grillen an der DLRG-Wachstation klang die Veranstaltung aus. Tegernsees DLRG-Vorsitzender Florian Mengele dankte den Mitgliedern für ihr Engagement.