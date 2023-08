Taxifahrer vor Lokal in Tegernsee beschimpft und gewürgt: Bewährungsstrafe für Miesbacher

Verhandlung am Amtsgericht

Vor einem Lokal in Tegernsee hat ein Miesbacher (37) einen Taxifahrer gewürgt und geschlagen. Vor dem Miesbacher Amtsgericht räumte er die Tat ein.

Tegernsee/Miesbach – Weil er einen Taxifahrer tätlich angegriffen und dessen Wagen demoliert haben soll, musste sich ein Miesbacher wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung vor Gericht verantworten. Der 37-Jährige erhielt eine Bewährungsstrafe und muss Schmerzensgeld zahlen.

Die Tat soll sich im November 2022 vor einem Lokal in Tegernsee zugetragen haben, als das von dem Miesbacher zuvor bestellte Taxi dort eintraf. Zunächst soll der Angeklagte den Chauffeur rassistisch beschimpft haben, woraufhin dieser sich geweigert haben soll, den 37-Jährigen und seine beiden Begleiterinnen zu befördern. Daraufhin soll der Miesbacher den Taxifahrer mit beiden Händen gewürgt und ihn zudem auf das linke Ohr geschlagen haben. Schließlich trat er laut Anklage mit solcher Wucht gegen die offene Fahrertür des Taxis, dass diese großflächig eingedellt wurde. Der Schaden beträgt rund 2200 Euro.

Betrunken und aufgebracht

Als Ergebnis eines unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Rechtsgesprächs stellte das Gericht dem Angeklagten für den Fall eines Geständnisses eine Bewährungsstrafe sowie eine Geldauflage in Aussicht. Dieser ließ dann durch seinen Anwalt erklären, dass er die Tat einräume. Er sei betrunken gewesen und aufgebracht darüber, dass das Taxi nicht pünktlich eingetroffen sei. Durch die Aufforderung des Fahrers, die Gruppe solle wieder aussteigen, habe er sich provoziert gefühlt, versuchte er sein Verhalten zu begründen. Er wolle sich auch für die handfesten Beleidigungen bei dem Geschädigten entschuldigen.

Ausfälle per Video dokumentiert

Von weiteren Beschimpfungen berichtete dann das Opfer. Alkoholisiert habe der Täter nicht gewirkt, doch seine beiden Begleiterinnen seien „schon ziemlich wacklig unterwegs“ gewesen. Darum habe es auch eine ganze Zeit gedauert, bis die beiden Frauen sein Fahrzeug nach Aufforderung wieder verlassen hätten. Der 37-Jährige habe ihn währenddessen mit weiteren Flüchen überhäuft. Da habe er sein Handy gezückt und die Situation und die Ausfälligkeiten des Mannes per Video dokumentiert.

Opfer hatte sechs Wochen lang Schluckbeschwerden

Daraufhin habe ihn der Miesbacher „an der Gurgel gepackt und zugedrückt“. Außerdem habe er hinter dem Ohr einen starken Schmerz gefühlt, „wohl einen Schlag“. Zwischenzeitlich hätten zwar zwei Passanten eingegriffen und zu schlichten versucht, diese seien „aber auch nicht wirklich eine Hilfe gewesen“, da sie sich nach einer Minute wieder entfernt hätten. Als er schließlich die Polizei gerufen habe, habe der Miesbacher die offene Autotür zugetreten. Als Folge des Angriffs habe er sechs Wochen lang starke Schluckbeschwerden gehabt und sei in ärztlicher Behandlung gewesen, sagte der Geschädigte.

Einschlägige Vorstrafen

Der Angeklagte entschuldigte sich – nach halblauter Erinnerung durch seinen Anwalt – zwar bei seinem Opfer. Übermäßig empathisch klangen seine Worte allerdings nicht. Schließlich verhängte Amtsrichter Walter Leitner eine achtmonatige Bewährungsstrafe. Dem Angeklagten seien „mal wieder die Sicherungen durchgebrannt“, sagte er mit Blick auf vier – auch einschlägige – Vorstrafen. Bei solch einem Angriff komme nur eine Freiheitsstrafe in Betracht. Außerdem muss der Miesbacher 1500 Euro Schmerzensgeld sowie 500 Euro an den Kinderschutzbund zahlen, „damit er die Konsequenzen auch am Geldbeutel spürt“.

STEFAN GERNBÖCK