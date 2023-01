Tegernsee arbeitet an seiner Zukunft

Von: Gerti Reichl

Blick auf die Stadt von oben: Mit der weiteren Entwicklung, vor allem unter Berücksichtigung der vielen Denkmäler, befassen sich Verwaltung und Stadtrat 2023 vorrangig. © Archiv TP

VORSCHAU Stadtentwicklung und Hochwasserschutz stehen 2023 ganz oben auf der Agenda

Tegernsee – Wie und wo soll sich Tegernsee künftig entwickeln? Nicht nur darauf richten Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) und die Stadträte ihr Augenmerk in 2023. Es geht auch darum, Tegernsee möglichst schnell für den Klimawandel zu wappnen – etwa mit einem Plan gegen Sturzfluten, verursacht durch Starkregen.

Hochwasser

Nur zwei Kommunen gibt es aktuell im Landkreis Miesbach, die beschlossen haben, in ein staatlich gefördertes Programm zur Erstellung eines Sturzflut-Risikomanagements einzusteigen: Weyarn und Tegernsee. Für Stadtchef Johannes Hagn hat es höchste Priorität, dass sich Tegernsee gegen die Folgen von Starkregenereignissen und Hochwasser rüstet. Bei dem Projekt wird von Fachleuten eine Bestandsanalyse durchgeführt, dann werden Gefahren und Risiken ermittelt und beurteilt und am Ende geeignete Maßnahmen entwickelt. Ziel sind ein digitales Geländemodell der Stadt und eine Wasserrisikokarte, anhand derer jeder einzelne Hausbesitzer sein Risiko abschätzen und gezielt Maßnahmen zur Vorsorge treffen kann. „Demnächst wird schon mit den hydraulischen Berechnungen begonnen“, erklärt Hagn und spricht von der Aufteilung in zwei Gebiete: Tegernsee-Nord und Tegernsee-Süd. „Wir haben 17 Wildbäche in Tegernsee. Wir wollen wissen, was bei Starkregen mit den Wassermassen passiert, die da von den Hängen ins Tal fließen.“ Sobald Ergebnisse vorliegen, soll es in den zwei großen Stadtbereichen Infoveranstaltungen für Bürger geben. Im Vorgriff habe Tegernsee bereits Folgendes festgelegt: Bei Neubauten müssen fünf Meter zu beiden Seiten eines Wildbachs frei bleiben. „Wir nehmen das sehr ernst“, fügt Hagn an.

Stadtentwicklung

Mit der grundsätzlichen Entwicklung der Stadt, die eine hohe Zahl an denkmalgeschützten Gebäuden aufweist, wird man sich in Tegernsee ebenfalls vordringlich befassen. Vor allem die Bereiche um den Bahnhof und den Zentralparkplatz werden hier näher betrachtet. „Um eine vernünftige Planung zu schaffen, haben wir ein kommunales Denkmalkonzept angestoßen“, berichtet Hagn. „Denkmalschutz ist bisher immer als große Bremse empfunden worden. Wir wollen das nun anders angehen, denn der Denkmalschutz gibt auch Leitlinien vor, wir man den Ort entwickeln kann. Unser Ort hat ja dadurch ein Gesicht.“ Auch zu diesem Thema soll es Info-Veranstaltungen für die Bürger geben. Ziel soll auch eine Ortsgestaltungssatzung für bestimmte Gebiete sein. Man wolle sich Handwerkszeug und ein Gefühl für Gebiete verschaffen – „und zwar rechtssicher“.

Wohnen und Energie

Die Stadt will dranbleiben an der Sanierung ihrer Wohnhäuser. „Wir wollen aber auch weiter Wohnraum erwerben.“ Bezüglich der Energiewende will Tegernsee vorankommen. Der Solarpark auf der „Amerikanerwiese“ am Leeberg, für den sich der Stadtrat erst im November grundsätzlich ausgesprochen hatte (wir berichteten), soll hinsichtlich seiner Machbarkeit vorankommen. „Klar, dass es viele verschiedene Meinungen dazu gibt“, so Hagn. Er geht davon aus, dass Ergebnisse 2023 vorliegen und dem Stadtrat präsentiert werden können.

Nach dem Feuerwehrhaus, einem Mega-Projekt, das wohl rund 16,2 Millionen Euro verschlingt und mit dessen Fertigstellung Hagn ebenfalls 2023 rechnet, soll das nächste Großprojekt angepackt werden: der Neubau des Bauhofs. „Hier wollen wir erste Dominosteine umwerfen“, kündigt der Rathauschef an.

Jubiläen

Mindestens dreimal groß feiern ist 2023 angesagt: Die Feuerwehr wird 150 Jahre alt, die Tegernseer Woche findet 2023 zum 50. Mal statt (von 21. September bis 1. Oktober), das Bergfilmfestival (18. bis 22. Oktober) geht in die 20. Runde.