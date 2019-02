Mordverdacht: Arzt-Gattin (47) in Tegernsee  festgenommen

Ein 60-jähriger Arzt aus Tegernsee liegt tot in seinem Bett. Der Polizei kam der Fall komisch vor. Jetzt klickten die Handschellen - die Ehefrau des Mannes wird des Mordes verdächtigt.

Tegernsee - Ein Mann liegt morgens tot im Bett, die Ehefrau ruft den Hausarzt. So geschehen diesen Sommer in Tegernsee. Doch der Mediziner erkennt: Hier stimmt etwas nicht. Am Mittwoch wurde die 47-jährige Ehefrau festgenommen: Mordverdacht.

Der Tote war Augenarzt, 60 Jahre alt. Seine Praxis in München hatte er aufgegeben und genoss seinen Ruhestand in Tegernsee. Am Morgen des 8. August 2018 alarmierte seine Ehefrau (47) den Hausarzt: Ihr Mann lag leblos im Bett. Der Mediziner konnte nur noch den Tod feststellen. Doch eine natürliche Ursache für das Ableben seines Kollegen fand er nicht. Der Hausarzt rief die Polizei.

Mordverdacht in Tegernsee: 47-Jährige nach monatelangen Ermittlungen festgenommen

Es folgten eine Obduktion und monatelange Ermittlungen. Am Mittwoch nahm die Polizei die Ehefrau des Toten in Tegernsee fest. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern mitteilt, besteht „dringender Tatverdacht“, dass sie ihren Mann getötet hat. Wie der Mann zu Tode kam und welches Motiv seine Frau gehabt haben könnte, darüber schweigt die Polizei sich aus. Man wolle kein Täterwissen preisgeben, heißt es.

Denn die Ermittlungen sind nach der Verhaftung noch lange nicht abgeschlossen. „Wir stehen eher am Anfang“, so die Polizei. In nächster Zeit werde es im Bereich Tegernseer Tal zahlreiche Ermittlungen geben. Zur Aufklärung des Falls wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Zuständig sind die Kripo Miesbach und die Staatsanwaltschaft München II.

Erwiesen ist, dass der Tod des Augenarztes kein natürlicher war. Einem rechtsmedizinischen Gutachten zufolge sei die Todesursache „eindeutig im Bereich Fremdeinwirkung“ zu suchen, erklärt Polizei-Sprecher Alexander Huber. Im Rahmen aufwendiger und langwieriger Ermittlungen habe man Indizien gesammelt, auf deren Basis die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erwirkt habe. Die Ehefrau wird vernommen. Weitere Details gibt die Polizei nicht preis. Die Ermittler rechnen damit, dass sich die Untersuchungen noch längere Zeit hinziehen.

Festnahme in Tegernsee - Fall weckt düstere Erinnerungen

Die Tat weckt Erinnerungen an einen Mord, der sich vor über zehn Jahren in St. Quirin ereignet hat. Am 24.Mai 2008 tötete der Wiesseer Organist Hans-Martin Rauch seine 59-jährige Ehefrau mit drei Messerstichen in der gemeinsamen Wohnung. Der Täter legte sofort ein Geständnis ab. Sehr viel diffiziler war die Sachlage beim „Badewannen-Mord“, der bis heute Rätsel aufgibt. Zu Tode kam eine 87-Jährige aus Rottach-Egern, die leblos in der Badewanne aufgefunden wurde. Hausmeister Manfred G. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, seine Anwältin kämpft jedoch weiter um die Wiederaufnahme des Verfahrens.

Ins Gedächtnis gebrannt hat sich auch der Raubmord an einer Boutique-Besitzerin in der Rottacher Seestraße im November 2012. Nach langen Ermittlungen gestand eine 49-Jährige, das Opfer mit dem Tragegurt ihrer Handtasche erstickt zu haben. Ein Mordverdacht stand auch im Fall der 95-jährige Kreutherin Betty B. im Raum, die im März 2016 starb. Eine Angestellte (53) wurde beschuldigt, Betty B. nicht nur ausgeraubt, sondern auch erstickt zu haben. Vom Mordverdacht sprach das Gericht die Angeklagte aber im Juni 2018 frei.

Erstmeldung: In Tegernsee: Arzt-Gattin (47) unter Mordverdacht festgenommen

Tegernsee - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet aktuell: Bereits am 8. August 2018 wurden zunächst Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim und später Ermittler des Fachkommissariats der Kriminalpolizeistation Miesbach zu einem Todesfall nach Tegernsee gerufen.

Ein 60-jähriger Mann wurde leblos in seinem Bett vorgefunden. Durch den hinzugerufenen Hausarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Die zunächst nicht klärbaren Umstände des Todeseintritts veranlasste die Kriminalpolizei Miesbach und die sachleitende Staatsanwaltschaft München II zu weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen sowie zur Anordnung einer rechtsmedizinischen Begutachtung des Leichnams.

Arzt-Gattin aus Tegernsee unter Mordverdacht - Ermittlungen dauern an

Aufgrund der in diesem Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse und weiterer im Rahmen der aufwendigen und langwierigen Ermittlungen erlangten Indizien ist der Verdacht einer vorsätzlichen Tötung des 60-jährigen Opfers gegeben.

Die zuvor genannten Untersuchungen richteten den dringenden Tatverdacht gegen die 47-jährige Ehefrau des Opfers, weshalb von der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II Haftbefehl gegen die Tatverdächtige erwirkt wurde.

Die 47-Jährige wurde am Mittwoch, 6. Februar, verhaftet und nach Eröffnung des Haftbefehls beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Miesbach und der Staatsanwaltschaft München II dauern an.

