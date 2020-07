„Den Jüngeren das Steuer überlassen“: Führungswechsel im Tourismusbeirat

Der Tourismusbeirat der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) hat einen neuen Vorsitzenden. Der Wiesseer Hotelier Bernhard Kaiser hat den Stab weitergegeben - der Vorstand solle sich verjüngen, hieß es.

Tegernsee – Der Tourismusbeirat der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) gilt als wichtiger Impulsgeber und berät die Gesellschaft in Fragen der Tourismusentwicklung. Nun hat es in dem Gremium einen Führungswechsel gegeben. Der Wiesseer Hotelier Bernhard Kaiser hat den Vorsitz an Ludwig Klitzsch abgegeben.

„Wir müssen den Jüngeren rechtzeitig das Steuer überlassen und gerade jetzt gibt es viel zu tun“, erklärte Kaiser, der sein Engagement nach einstimmiger Wahl künftig als stellvertretender Vorsitzender fortführt. „Auf seine Erfahrung möchten wir gerade in der jetzigen Phase nicht verzichten“, sagte Klitzsch, Der Geschäftsführer der Klinik im Alpenpark und der Ideamed Gruppe, hatte bisher das Amt des Schriftführers inne.

Der Tourismusbeirat besteht aus Vertretern von Gastgebern und Leistungsträgern der Tourismusbranche aus dem Tegernseer Tal. Er bündelt sozusagen die touristischen Interessen und Kompetenzen. Künftig wird es in dem Gremium einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter geben. Damit solle die steigende Arbeitslast besser bewältigt werden, heißt es in der Pressemitteilung der TTT. „Der Beirat ist vor allem seit seiner Neukonstituierung sehr aktiv im Austausch mit der Geschäftsführung und uns Gesellschaftern“, bestätigt Rottachs Bürgermeister und Gesellschafter-Sprecher Christian Köck. Seit der Konstituierung im Oktober 2018 habe es fast monatlich Treffen gegeben.

