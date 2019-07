Alptraumhafter Unfall am Tegernsee - Mädchen bleibt mit Bikini in Boots-Heckschraube hängen

Auf dem Tegernsee hat sich ein neunjähriges Mädchen in der drehenden Schiffsschraube eines Elektrobootes verfangen. Sie schrie um Hilfe. Die Wasserwacht rückte aus.

Tegernsee - Auf dem Tegernsee hat sich am Samstag ein neunjähriges Mädchen in der drehenden Schiffsschraube eines Elektrobotes verfangen. Wie die Polizei mitteilt, ging der Notruf bei der Integrierten Rettungsleitstelle Rosenheim um 17:13 Uhr ein. Der Anrufer meldete auf Höhe der Point in Tegernsee Hilfeschreie auf dem Wasser.

Tegernsee: Bikini von Mädchen verfängt sich in Heckschraube

Das war passiert: Eine neunjähriges Mädchen aus Irschenberg war mit ihrem Vater in einem geliehenen Elektroboot auf dem Tegernsee unterwegs. Als das Mädchen nach einem Schwimmstopp über die Heckleiter wieder in das steigen wollte, verfing sie sich mit ihrem Bikinihöschen an der laufenden Schraube des Elektrobootes.

Bikini von Mädchen verfängt sich in Heckschraube von Boot - Zeugen greifen ein

Das Mädchen hatte Glück im Unglück: Zwei zufällig anwesende Passanten auf einem anderen Boot zogen sie aus dem Wasser. Anschließend übernahm die Wasserwacht das Kind. Das Mädchen wurde schließlich vom BRK mit Schnitt- und Quetschverletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Am Boot konnte kein Defekt festgestellt werden. Die Polizei geht von einem Bedienungsfehler aus. Im Einsatz war neben der Wasserwacht Bad Wiessee auch die DLRG Tegernsee sowie ein Einsatzleiter Wasser.

