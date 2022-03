Tegernsee bleibt Heilklimatischer Kurort

Von: Gerti Reichl

Luftmessungen fanden auch am Tegernseer Rathaus statt. © Thomas Plettenberg

Tegernsee darf sich auch künftig mit dem Prädikat Heilklimatischer Kurort schmücken. Eine entsprechende Bestätigung wurde jetzt durch die Regierung von Oberbayern ausgesprochen.

Tegernsee - Im April 1975 hatte das Bayerische Innenministerium Tegernsee erstmals als Heilklimatischen Kurort anerkannt und eine entsprechende Urkunde verliehen. „Alle fünf Jahre findet seitdem eine Überprüfung statt“, berichtet Tegernsees Geschäftsleiter Hans Staudacher. Einmal handle es sich lediglich um eine kleinere Überprüfung, einmal um eine umfangreiche Luftqualitätsmessung. Eine solche fand nun im Zeitraum von 20. Dezember 2019 bis 8. Januar 2021 statt, also in einer Zeit, die einerseits durch den Corona-Lockdown, andererseits durch eine Verkehrsflut nach ersten Lockerungsmaßnahmen geprägt war. Durchgeführt wurde die Untersuchung vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Sowohl die bioklimatischen als auch die lufthygienischen Verhältnisse wurden dabei bewertet.

Was die Prädikatisierung betrifft, so richte sich diese nach der jeweiligen Ländervorschrift sowie den Bestimmungen des Deutschen Heilbäderverbandes und des Deutschen Tourismusverbandes, teilt der DWD in seinem Schreiben an die Stadt mit. „Diese sollen gewährleisten, dass Patienten und Kurgäste sowie Touristen und Erholungssuchende in Erholungsorten, Kurorten und Heilbädern bioklimatische und lufthygienische Bedingungen vorfinden, die eine Anwendung des Klimas und der Luft als natürliche ortsgebundene Heilmittel ermöglichen und bei sonstigen Anwendungen keine abträgliche Belastungen darstellt.“

Bioklima

Laut Gutachten des DWD spielen für die Bewertung vor allem thermische Eigenschaften des Ortes eine Rolle sowie die Sonnenbestrahlung. Ergebnis: Tegernsee liege „erfreulich eindeutig unter dem Grenzwert für Kurorte, der mit 20 Tagen Wärmebelastung pro Jahr festgelegt ist“. Als „häufig“ werden die Möglichkeiten zur Kältetherapie im Winter eingestuft, für die übrigen Jahreszeiten als „mindestens hinreichend“. Der Strahlungsgenuss wird im Jahresdurchschnitt als „mild“ eingestuft, die biologisch wirksame UV-Strahlung („Sonnenbrand“) sei hingegen im Sommer „sehr häufig sehr hoch“. Die Grundvoraussetzung für Erholung sei in der waldreichen Umgebung „sehr gut“ möglich. Grünanlagen, Parks oder Wälder würden es erlauben, an heißen und wärmebelasteten Tagen schattige Plätze aufzusuchen und überdies Windschutz an kalten Tagen erlauben, heißt es in der Untersuchung weiter.

Luftqualität

Verkehrs- und Heizungsemissionen, topografische Lage, Anzahl der Einwohner und das Gewerbe, aber auch natürliche Quellen wie Waldbrände, Vegetation oder Trockengebiete spielen laut DWD für die Luftgüte eine Rolle. An zwei Standorten wurde die Luft hinsichtlich Stickstoffdioxid, Fein- und Grobstaub sowie Ruß analysiert: am Stielerdenkmal, das das Kurgebiet repräsentiert, sowie am Rathaus, dem Verkehrszentrum.

Demnach fallen die Belastungen durch Stickstoffdioxid sowohl im Kurgebiet (5,7 Mikrogramm pro Kubikmeter) als auch am Rathaus (11,8) „normal“ aus, ebenso die Feinstaubbelastung (5,7) und der Grobstaub (11,5) jeweils am Rathaus. Im Kurgebiet lag der Grobstaub bei 5,8. Mit 0,4 als „gering“ und damit niedriger eingestuft wurde der Ruß im Feinstaub am Rathaus. Im Kurgebiet hingegen gab es weder zu Feinstaub noch zu Ruß im Feinstaub eine Erhebung. Die Belastung der Luft sei bei allen Luftbeimengungen kurortüblich. Fazit der Untersuchung: Sowohl die bioklimatischen als auch lufthygienischen Voraussetzungen sind für das Prädikat Heilklimatischer Kurort erfüllt.

