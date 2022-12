Tegernsee: Buch für Kinder verrät Geheimnisse, Orte und Geschichten

Von: Alexandra Korimorth

Bunte Bastelbögen gibt’s im „Tegernseebuch für Kinder“. Die jungen Leser erfahren dabei etwas über interessante Persönlichkeiten. © Thomas Plettenberg

Katharina Bourjau hat zum Fest das „Tegernsee Buch für Kinder“ herausgebracht. Das 36-seitige Bastel-, Mal- und Spielbuch richtet sich an heimische Kinder und junge Urlauber.

Tegernsee – Weihnachten und der Tegernsee – das gehört für Illustratorin Katharina Bourjau unmittelbar zusammen. Spaziergänge im Schnee, Schlittenfahren von der Neureuth, der Schwarzentenn-Alm oder dem Wallberg, Glühweintrinken und Plätzchen essen – davon erzählen die Weihnachts- und Adventskalenderkarten der gebürtigen Tegernseerin. Ihr Markenzeichen sommers wie winters: moderne Grafiken in traditionellen Tegernsee-Farben.

Die Winterpallette mit jenen besonderen Winterwald-Blau- und Grün-Tönen, dem satten Orange- bis Karmesinrot hat sie auf winterliche Gruß- und Adventskalender-Karten gezaubert. Da steht eine dunkelorange Sonne über dem verschneiten Alten Bad im taubenblauen Wildbad Kreuth, da prangt ein ebenso dunkeloranger Mond am Sternenhimmel über dem Riedersteinkircherl oder es sausen Rodler unter der Überschrift „Aus da Boh Zitronamo“ („Aus der Bahn Zitronenmann“) quasi aus der Postkarte von der Schwarzentenn-Alm. Diese Karten sind kleine Kunstwerke und offenbaren den Winter- und Weihnachtszauber im Tal.

Illustratorin Bourjau ist dem Tegernsee verbunden

Besonders gelungen sind die Miniatur-Adventskalender. Mit jedem geöffneten Türchen wird die Almlandschaft vor dem Wallberg oder die gute Stube immer weihnachtlicher. Tannenbäume werden zu Christbäumen, dunkle Nachthimmel mit Weihnachtsstern und -engel zum Weihnachtshimmel. Sie sind Begleiter für die staade Zeit.

„Egal, wo es mich beruflich schon hinverschlagen hat, ich habe noch nie woanders Weihnachten verbracht als am Tegernsee mit der Familie und Freunden. Diese gemeinsame Zeit bedeutet für mich nicht nur Gemütlichkeit, sondern Geborgenheit“, sagt Katharina Bourjau. Sie erinnert sich gerne an ihre Kindheit, wo man Hause Bourjau in der Vorweihnachtszeit besonders gerne bastelte und malte und an den Feiertagen Spiele spielte. Für Katharina sei das so wertvoll wie prägend gewesen.

Deshalb hat sie zu diesem Weihnachtsfest auch das „Tegernsee Buch für Kinder“ herausgebracht. Es ist ein 36-seitiges Bastel-, Mal- und Spielbuch für Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren. Damit können Kinder, die am See leben, und Kinder, die hier Urlaub machen, auf Entdeckungstour rund um den See gehen oder basteln, malen und spielen. Bourjau lädt damit zu Entdeckungstouren durchs Tal, zum Rätselraten, zur achtsamen Wahrnehmung der Natur und zur Familienzeit ein.

Verkauf auf Weihnachtsmärkten

Wer mit seinen Eltern beispielsweise an einem Tag die Wallberggondeln bastelt, in denen diverse Tiere lustig Nikolaus feiern, findet sich vielleicht ja schon am nächsten in eben dieser hoch über dem Tegernsee wieder? Wer im Heft Tierspuren identifizieren soll, der hält beim nächsten Spaziergang im Schnee danach Ausschau. „Egal ob für Einheimische oder Gäste oder ob im Winter oder Sommer: Es gilt hier immer wieder neue Geheimnisse, tolle Orte und Geschichten am Tegernsee zu entdecken“, findet die Illustratorin.

Mit ihrem „Tegernsee Buch für Kinder“ (14 Euro), ihren Weihnachtskarten und mit der Winterfarben-Kollektion ihrer Kuscheldecken aus reiner, weicher Wolle, gewebt in Bayern, zum Kuscheln und für den „Putin Boykott“ findet man sie am 15. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Kaltenbrunn und am 17./18. Dezember auf dem Schlossmarkt in Tegernsee.

