Mit dem Bürgermeister auf Ortsbegehung: Das sind die Brennpunkte Tegernsees 

Wo hakt’s in Tegernsee? Wo gibt’s Verbesserungs-Potenzial? Mit interessierten Bürgern begab sich Rathaus-Chef Johannes Hagn (CSU) jetzt auf Ortsbegehung. Dabei kam manch Überraschendes ans Licht.

Tegernsee– Acht Tegernseer Bürger waren es, die gemeinsam mit Hagn sowie Stadtgärtner Anian Hölzl und Bauhofleiter Martin Eberle die öffentlichen Anlagen der Stadt inspizierten. Los ging der Rundgang beim Rathaus, wo gleich mehrere Themen zur Sprache kamen. Darunter war auch die nicht mehr zeitgemäße Weihnachtsbeleuchtung, die derzeit durch eine unterirdische Verkabelung auf den neusten Stand gebracht wird. Auch die „Bavaria“-Leuchten, die derzeit noch diffus in alle Richtungen scheinen, werden laut Hagn durch moderne Anlagen ersetzt. Aufmerksamkeit erregte darüber hinaus die silberne, fackelförmige Messstation, mit der die Luftqualität in der Stadt überprüft wird, damit das Prädikat „Luftkurort“ erhalten bleibt.

Weiter ging es in Richtung Café Aran, wo den Falschparkern auf der städtischen Fläche durch eine neue Abgrenzung beigekommen werden soll. Als das weitaus größere Problem, das die Stadt hier in naher Zukunft angehen muss, erwies sich allerdings die Absenkung der gesamten Uferanlage: „Das Wasser mit den hohen Wellen unterspült die Anlage und wäscht die Erde raus“, erklärte Hagn seufzend und deutete dabei auch in Richtung Promenade mit ihren vielen Wasserpfützen.

Hier setzen die bis zu 75 Zentimeter hohen Wellen der Substanz ebenfalls ordentlich zu, Löcher in der Uferbefestigung erschweren somit eine geplante Pflasterung. „Das Geld für die Pflasterung ist in den Haushalt eingestellt. Jetzt müssen wir nur noch die Handwerker dafür bekommen“, berichtete der Rathaus-Chef. Bis zur Steigung soll gepflastert werden – mehr könne die Stadt finanziell nicht stemmen.

Just an dieser Stelle entbrannte auch gleich wieder die aktuelle Radler-Diskussion: Inwieweit sollen und können sich Radfahrer und Fußgänger die Uferanlage, die Promenade, aber auch den Höhenweg teilen? „Verbote interessieren heute nicht mehr“, räumte Hagn ein. Die Rücksichtlosigkeit vieler Verkehrsteilnehmer sei das eigentliche Thema. „Manche Probleme lassen sich eben nicht lösen“, meinte Hagn auch mit Blick auf die Wochenend-Staus. Wenn sich 15.000 Münchner auf den Weg an den Tegernsee machen würden, brauche es einen vernünftigen Plan und flankierende Maßnahmen, sagte der Bürgermeister, der diese Diskussion aber nicht vertiefen wollte.

Darüber hinaus monierte der Rathaus-Chef die „Inbesitznahme des öffentlichen Raums“ und nannte als Beispiele Liebes-Schlösser an Geländern oder eine „Verlobungs-Plakette“ auf einer der städtischen Sitzbänke. Diese Bänke, so fügte er hinzu, seien nicht umsonst einzementiert. Auch die Himmelsliegen würden regelmäßig im See versenkt.

Hagn betonte, dass alle Maßnahmen zwischen Bootsverleih und Fischerei stets mit dem Herzoglichen Haus abgestimmt würden. Dieses stelle seinen Grund schließlich unentgeltlich der Allgemeinheit zur Verfügung.

Entlang des Gymnasiums, vorbei am Quirinal und auch in der Prinz-Karl-Allee waren die Bepflanzungen ein Thema: „Je höher der Bewuchs, desto langsamer der Verkehr. Wobei das Sichtdreieck freilich immer freigehalten wird“, fasste Stadtgärtner Hölzl eine Studie zusammen. Und Bürgermeister Hagn berichtete, dass zwischen der vorletzten und der jüngsten Zählung in 2010 und 2015 die Verkehrsgeschwindigkeit zurückgegangen sei. „Die Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 40 km/h“, erläuterte Hagn.

Als ein Brennpunkt, insbesondere für Rollstuhlfahrer, stellte sich die Baustelle an der Hochfeldstraße sowie die „Fußgänger- und Radfahrer-Umgehung“ über den Schulhof dar. Hagn versicherte der Gruppe, dass dies aus Haftungsgründen nicht anders lösbar sei, versprach aber, nach Fertigstellung das gesamte Schulareal von parkenden Fahrzeugen zu befreien.

Am Ende der Ortsbegehung betonte der Rathauschef, dass alle Hinweise auf irgendwelche Mängel der städtischen Anlagen willkommen seien. Auf diese Weise könne sie der Bauhof gleich beheben. All jenen, die Verbesserungsvorschläge für die Stadt hätten, empfahl der Bürgermeister, sich doch bei der Stadtratswahl aufstellen lassen. Auch hier seien Ideen herzlich willkommen.

ak