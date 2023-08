Lebensretter fischen Bierflaschen und Maßkrüge aus dem Tegernsee 

Umwelt-Aktion der DLRG

Eigentlich trainierten die Mitglieder der DLRG Tegernsee die Suche nach Menschen im Gewässer. Die Übung verbanden sie mit einer Umwelt-Aktion und tauchten etlichen Unrat aus dem See.

Tegernsee – In erster Linie ging es darum, Lebensrettendes zu üben. Mit Schnorchel und Taucherflossen trainierten Mitglieder der DLRG Tegernsee die Suche und die Bergung von Menschen in flachem Ufergewässer. Dies verband das Team jedoch mit einer Umwelt-Aktion: Die Ehrenamtlichen sammelten Müll ein, der unter Wasser lag. Dabei, so teilt die DLRG mit, kam einiges zusammen.

DLRG taucht Waldfestreste aus dem Tegernsee

Der Einsatz in Sachen Gewässersauberkeit fand im Bereich um das Tegernseer Bräustüberl statt. Dort wurde jüngst auch wieder das Waldfest der Tegernseer Vereine gefeiert. Was sich unter Wasser fand, zeugt vom Kontrollverlust einiger Feiernden: Die DLRG-Mitglieder sammelten etliche Maßkrüge und Bierflaschen ein. Auch anderer Unrat wurde vom Grund des Sees wieder an die Oberfläche befördert.

Lebensretter fischen Müll aus drei Meter Tiefe

Der Müll fand sich teilweise in drei Metern Tiefe. Um den gesamten Unrat an Land zu bringen, bastelten die DLRG-Mitglieder eine Seilkonstruktion. Dies geschah zusätzlich zum regulären Wachdienst, teilt die Organisation mit. Der gesammelte Müll sei anschließend fachgerecht entsorgt worden. Bierkrüge in Partystimmung im See zu versenken, ist kein Spaß, wie die DLRG deutlich macht: „Die unachtsame Entsorgung von Abfällen im Tegernsee kann langfristige Auswirkungen auf die Wasserqualität und das Ökosystem haben.“ Die DLRG appelliere an alle Tegernsee-Besucher, keine Abfälle ins Wasser zu werfen.

Wegen ihren Feiern am Tegernsee gab es auch Kritik an der Saurüsselalm in Bad Wiessee: Gegner forderten eine einfache Alm-Einkehr. Doch im Streit um die Alm scheint es keine schnelle Einigung zu geben.

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.