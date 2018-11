Einbrecher durchwühlen Schränke: Mädchen macht wichtige Beobachtung

Ein Ehepaar war eigentlich nicht lange unterwegs, doch bei ihrer Rückkehr in ihre Wohnung in Tegernsee mussten sie eine erschreckende Feststellung machen.

Tegernsee - Gegen 19.30 Uhr kehrte am Freitagabend ein Ehepaar in seine Wohnung in Tegernsee zurück. Gerade mal eineinhalb Stunden waren die beiden nicht zu Hause - doch genau in dieser Zeit haben Unbekannte in ihre Wohnung in einem Zweifamilienhaus eingebrochen. Laut Mitteilung der Polizei hebelten die Einbrecher ein über die Terrasse erreichbares Fenster im unteren Geschoss der Wohnung auf.

Im Obergeschoss waren laut Polizeibericht Schränke und andere Behältnisse durchwühlt. Die Täter erbeuteten Schmuck und Wertgegenstände im Wert von rund 2000 Euro.

Unbekannte brechen in Wohnung in Tegernsee ein: Wichtige Beobachtung kommt aus Nachbarschaft

Wie die Polizei mitteilt, wurden der oder die Täter scheinbar von den nach Hause kommenden Bewohnern gestört. Ein wichtiger Hinweis kommt aus der Nachbarschaft: Ein Mädchen konnte beobachten, wie sich eine vermutlich männliche Person fluchtartig zum selben Zeitpunkt vom Tatort entfernte.

Das Mädchen beschrieb die Person als circa 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank und mit einer dunklen Wollmütze sowie einem dunklen Mantel bekleidet. Außerdem könnte laut Polizei ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Wagen, von ähnlicher Bauarbeit wie ein VW Golf, mit der Tat in Zusammenhang hängen.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer verdächtige Beobachtungen zu dem Einbruch im Bereich der Max-Josef-Straße in Tegernsee gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer (08022) 9878-0 mit der Polizei in Bad Wiessee in Verbindung zu setzen.

