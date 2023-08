Schulbeginn: Ehrenamtliche bringen jungen Ukrainern Deutsch bei - 300 Geflüchtete in Tegernsee

Von: Jonas Napiletzki

Aufmerksam dabei: Die Geflüchteten aus der Ukraine, die im September eingeschult werden, lernen und spielen in den Ferien mit den Ehrenamtlichen Maximilian Wieczorek (l.) und Reinhard Ross. © Thomas Plettenberg

Ab September besuchen viele Ukrainer die Schule, doch einige sprechen kein Deutsch. Dieses Problem packen nun Ehrenamtliche in Tegernsee an – mit einem Sprachkurs.

Tegernsee – Bevor Reinhard Ross zum ersten Mal auf die Trommel schlägt, ist es ganz still im Klassenzimmer. Im Halbkreis gegenüber sitzen sieben Kinder, die gespannt auf den ersten Ton warten. Ein paar Sekunden dauert es, dann nimmt der Takt die Gruppe mit: In einer musikalischen Reise geht es nach Afrika, raus aus der Grundschule, weit weg von Tegernsee. Wenn die Kinder mit dem letzten Schlag zurückkehren, lachen sie, und Ross ruft: „Gut gemacht!“ In diesem Moment scheint die Sprachbarriere vergessen.

Die Kinder, die mit ihren Familien aus der Ukraine flüchten mussten, sollen Deutsch lernen. „Rhythmus ist etwas, das alle verstehen“, sagt Ross. Mit der Musik lockert er den Unterricht auf, den er mit Maximilian Wieczorek ehrenamtlich in den Sommerferien anbietet. Zwischen sechs und neun Jahre alt sind die Teilnehmer – der Helferkreis konnte alle Schulanfänger aus der Turnhalle des Gymnasiums für den Unterricht gewinnen. Organisiert haben das Angebot Veronika Bauer und Sylvia Karpf vom Helferkreis, initiiert von Unternehmensberaterin Elke Benning-Rohnke.

Unterstützung im Tegernseer Tal funktioniert gut

Letztere hat schon 2021 einen Schwimmkurs für die Geflüchteten im Bastenhaus finanziert, den die DLRG erfolgreich durchführte (wir berichteten). Auch dieser Kurs findet heuer wieder jeden Donnerstag statt. Doch Benning-Rohnke wollte dieses Jahr noch mehr tun. „Ich suche mir jeden Sommer ein Projekt“, sagt die Managerin. Deshalb hat sie auf ihrer Geburtstagsfeier um Spenden gebeten, die sie dem Förderverein PIA in Miesbach überreicht hat. In Zusammenarbeit mit dem Tegernseer Helferkreis schaffte der Verein von dem Geld unter anderem zweisprachige Bilder- und Lehrbücher an und will den Ehrenamtlichen eine Aufwandsentschädigung bezahlen. Benning-Rohnke freut sich besonders darüber, „wie unbürokratisch und prompt die Unterstützung im Tegernseer Tal funktioniert“. Auch die Stadt und die Grundschule, deren Räume für den Unterricht zur Verfügung stehen, hätten sofort zugesagt.

Initiatoren: Elke Benning-Rohnke (l.) und Veronika Bauer packen bei der Finanzierung und Organisation an. © Thomas Plettenberg

Wie gut die Hilfe ankommt, zeigen die Kinder eindrücklich im Unterricht. Auf die Bitte von Ross und Wieczorek zählen sie Gegenstände auf Fotos, benennen Farben im Klassenzimmer und machen begeistert bei Bewegungsspielen mit. „Wir wollen bis zum Schuljahresbeginn nicht nur die Buchstaben, sondern auch die Motorik drin haben“, sagt Ross. In den Grundschulen würde das sehr schnell gelehrt. Doch der Helfer ist zuversichtlich: „Die Kinder sind mit dem Herzen dabei.“

Sprachunterricht auch für Lehrer und Mitschüler wichtig

Bauer, die sich seit zweieinhalb Jahren für Geflüchtete engagiert, betont, wie wichtig der Sprachunterricht sei. Und das nicht nur für die Geflüchteten selbst, wie Benning-Rohnke ergänzt. „Wir sehen, dass die Lehrer ächzen“, erklärt die Tegernseerin. Auch die anderen Kinder in der Klasse würden von den Deutschkenntnissen ihrer Mitschüler profitieren – „eine Win-Win-Win-Situation“. Angebote wie der Unterricht in den Sommerferien sind aber nicht selbstverständlich. Bauer erklärt, sie habe mit dem Helferkreis anfangs 50 Geflüchtete im Bastenhaus betreut. Mittlerweile seien es rund 300. Allein 192 Geflüchtete leben laut Bauer in der Turnhalle, weitere rund 40 sind in Tegernsee privat untergekommen. nap

Der Helferkreis

Der Helferkreis sucht Ehrenamtliche, die unterrichten wollen – auch gegen eine Aufwandsentschädigung. Infos unter 08022/8424890 oder per E-Mail an helferkreis-tegernsee@tegsee.de.

