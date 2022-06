Tegernsee: Gemälde sollen Psallierchor wieder zum Leben erwecken

Von: Christina Jachert-Maier, Christian Masengarb

Teilen

Viel Platz für die vier Abt-Bilder der herzöglichen Schenkung bieten die Wände des Psallierchors des ehemaligen Klosters Tegernsee. Die Bücherregale hat die Kreissparkasse inzwischen abgebaut, die Bücher verkauft. © Archiv TP

Der Kreisausschuss hat die Schenkung von acht Gemälden durch Herzog Max in Bayern angenommen. Vier sollen im Tegernseer Psallierchor gezeigt werden.

Tegernsee – Christian Boiger hat in der jüngsten Kreisausschuss-Sitzung viel Lob für seinen Plan zur Restaurierung und Ausstellung der acht Gemälde, die Herzog Max in Bayern dem Landkreis zur Schenkung angeboten hat (wir berichteten), erhalten. Dies Gemälde seien Teil eines größeren Projekts, das auch den Psallierchor wiederbelebt, erklärte der Denkmalschutz-Chef des Landratsamts dem Gremium. Dieses nahm die Schenkung daraufhin einstimmig an. „Wir wären dumm, wenn wir das nicht unterstützen“, sagte Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU).

Mehr zum Thema: Endlich eine Nutzung in Sicht? Psallierchor soll zum Leben erwachen

Der wichtigste Teil von Boigers Plan betrifft vier lebensgroße Gemälde bedeutender Äbte des Klosters Tegernsee. Sie sollen spendenfinanziert restauriert und anschließend im Psallierchor öffentlich zugänglich aufgehängt werden.

Boigers Plan erhielt so viel Lob, weil er mehrere lange bestehende Probleme auf einmal löst, ohne den Landkreis etwas zu kosten. Das erste ist die Verwendung des Psallierchors. Wie berichtet war die Nutzung des monumentalen Raumes mit den hohen Fenstern bislang am Fehlen eines zweiten Fluchtwegs gescheitert. Der Chor ist nur über das Gymnasium Tegernsee erreichbar – zu wenig für den Brandschutz.

Boiger berichtete nun, Martin Mihalovits, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, die das immerwährende Nutzungsrecht des Psallierchors erworben hat (siehe Kasten), habe ihm zugesichert, die Einrichtung des zweiten Fluchtwegs zu zahlen und als Bauwerber aufzutreten: Durch eine neue Tür in der Holzwand zur angrenzenden oberen gotischen Sakristei der Kirche St. Quirinus solle der Weg über ein bestehendes Treppenhaus in den Innenhof des Schlosses führen. Denkmalschutz, Herzog und Herzogin hätten zugestimmt. Kommende Woche stehe ein Treffen mit der Erzdiözese an. Solange diese Plan nichts kostet – was er nicht tut – dürfte laut Boiger auch sie zustimmen. Ist der zweite Fluchtweg eingerichtet, solle der Saal der Öffentlichkeit bei Veranstaltungen zugänglich werden.

Außerdem löst der Plan Schwierigkeiten bei der Restaurierung der Abt-Gemälde. Zwei davon liegen laut Boiger seit 40 Jahren bei einem Münchner Restaurator. Dieser habe sie konserviert, nachdem sie nach der Übereignung des Gymnasiums Tegernsee als Teil des Tegernseer Schlosses durch Herzog Max in Bayern an die öffentliche Hand im Jahr 1978 im Speicher gefunden worden und beinahe im Mülleimer gelandet seien. Der Restaurator könne die Gemälde nach der langen Zeit verkaufen. Boiger hat über einen Sponsor 25 000 Euro Auslöse organisiert, um sie zurück an den Tegernsee zu holen.

Damit die Bilder von den weißen Flecken abgeblatteter Farbe befreit werden, will Boiger die Gemäße aus München zusammen mit den beiden, die derzeit in der Bibliothek des Gymnasiums Tegernsee hängen, zunächst unrestauriert ausstellen und zu Spenden aufrufen. Rund 80 000 Euro brauche er dafür; den Großteil habe er bereits zusammen. „Ich habe keinerlei Bedenken, auch den Rest zu decken.“ So weit der Plan.

Einblick gab Boiger auch in die Gründe, warum er die Bilder für erhaltenswert hält: Sie zeigten vier der fünf Äbte, die ab 1678 das Kloster Tegernsee innerhalb von rund 100 Jahren neu gebaut haben, vor den von ihnen betreuten Bauteilen. Als bedeutende Einrichtungsgegenstände seien sie Teil des Denkmals und „gehören restauriert“. Das Gemälde des fünften Abts sei verloren gegangen.

Ebenfalls in der Schenkung enthalten sind vier kleinere Gemälde bekannter Druckmeister, unter anderem des Buchdruck-Erfinders Johannes Gutenberg. Diese hängen im Barocksaal. „Dort hängen sie gut; sie haben keine Schäden; das passt“, sagte Boiger. Abgesehen vom Eigentümer ändert sich für sie durch die Schenkung nichts. Wie berichtet, kam es zur Schenkung, weil bei der Übereignung des Gymnasiums bewegliche Gegenstände im Eigentum des Herzogs verblieben. Darunter waren auch jene acht Gemälde.

Vom Gesang der Mönche zur Sparkassen-Affäre: Wie der Psallierchor in die Schlagzeilen kam

Der Psallierchor, 1425 erbaut, gehörte einst zur Klosterkirche St. Quirinus. Hier, im hinter dem Altar gelegenen Raum, sangen Benediktinermönche ihre Psalmen. Im Jahr 1825 ließ Bayerns erster König Max I. Joseph den 150 Quadratmeter großen Raum mit einer Bretterwand abtrennen. Die herzogliche Familie nutzte ihn später als Bibliothek. Die Zeit schien dort stillzustehen.



Eben darum glaubte Ex-Kreissparkassenchef Georg Bromme im Jahr 2010, mit dem Psallierchor ein passendes Präsent für die Landkreisbevölkerung gefunden zu haben. Anlässlich des 175-jährigen Bestehens des Geldinstitutes erwarb er von Herzog Max in Bayern für 1,5 Millionen Euro ein „immerwährendes Nutzungsrecht“ für den Psallierchor, der fortan als Ort für besondere Veranstaltungen dienen sollte. Der Raum atmet Geschichte, das Ambiente mit den hohen Fenstern ist einzigartig. Der Haken: Weil ein zweiter Fluchtweg fehlte, durfte der Raum für Veranstaltungen nicht genutzt werden. Eine Versorgung mit Strom und Wasser besteht nicht. Der Fehlkauf machte als Teil der Sponsoring-Affäre von Sparkasse und Landkreis Schlagzeilen. Der jetzige Kreissparkassen-Vorstandsvorsitzende Martin Mihalovits verhandelte mit der Kirche als einzig in Frage kommender Käuferin. Dass die Kirche keine 1,5 Millionen Euro zahlen wird, war schnell klar, zumal es nur ums Nutzungsrecht geht, nicht ums Eigentum. Das Dach etwa gehört der herzoglichen Familie. Im April 2021 erklärte Mihalovits, der Sparkasse sei daran gelegen, „dass wir eine sinnvolle Nutzung hinbekommen“. Dies ist auch dem Tegernseer Pfarrer Walter Waldschütz wichtig, der den Raum als Schulpastoral des Gymnasiums nützen möchte. Alle Überlegungen scheiterten bisher jedoch an dem Problem, in dem denkmalgeschützten Ensemble einen Fluchtweg zu schaffen.