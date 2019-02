Haus an der Hauptstraße: Landratsamt schaut genauer hin

Das Landratsamt hat die Nutzung eines Hauses an der Hauptstraße genauer angeschaut. Das kam heraus:

Tegernsee – Das Haus an der Hauptstraße 15 hat die Stadt Tegernsee schon oft beschäftigt. Zuletzt ging es um eine Spielothek, die ebenerdig in den ehemaligen Räumen der HypoVereinsbank eingerichtet werden soll. Der Streit darüber beschäftigt noch immer das Münchner Verwaltungsgericht.

Jetzt lag dem Bauausschuss ein Antrag zur Nutzungsänderung für die Neuaufteilung von Wohnungen und Praxisräumen im restlichen Gebäude vor. Die Besitzer des Hauses mussten ihn einreichen, um damit reinen Tisch machen. Denn: Das Landratsamt, so informierte Bauamtsleiterin Bettina Koch, hatte bei einer Überprüfung festgestellt, dass die tatsächliche Nutzung von der eigentlich genehmigten Nutzung abweicht. Demnach teilen sich inzwischen eine Arztpraxis, eine Kanzlei und eine Goldschmiede das erste Obergeschoss. Im zweiten Stock befinden sich zwei Wohnungen und eine physiotherapeutische Praxis. Vier kleine Wohnungen sind im Dachgeschoss untergebracht.

„Insgesamt 29 Stellplätze sind laut aktueller Nutzung nötig“, erklärte Bettina Koch. Vom Besitzer nachgewiesen würden aber nur 24 Stellplätze. „Der Bedarf ist also nicht gedeckt“, so Koch. Wo genau der Hausbesitzer die fehlenden Parkplätze nachweisen wird, blieb offen. Nach Ansicht der Stadt sei das Grundstück ausreichend groß. Lediglich zwei Parkplätze dürften aber bei der Stadt durch die Zahlung eines Geldbetrags abgelöst werden, was wegen der Parkplatz-Knappheit in Tegernsee immer wieder genehmigt wird.

Dennoch fehlen dem Hausbesitzer vier Plätze. Er muss sie nachweisen. Unter dieser Voraussetzung stimmten die Mitglieder des Bauausschusses der Nutzung im Inneren des Gebäudes zu.

gr