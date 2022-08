Künftig begrenzt: Tagsüber müssen Autofahrer an der Hochfeldstraße die Parkscheibe ins Fenster legen.

Der Bauausschuss Tegernsee hat die Höchstparkzeit an der Hochfeldstraße tagsüber auf vier Stunden festgelegt. Nachts dürfen Autos weiter unbegrenzt stehen.

Tegernsee – Nachdem die Bauarbeiten im Quartier Tegernsee soweit gediehen sind, dass die Zufahrt zur Hochfeldstraße und den dortgen Parkflächen wieder freigegeben ist, musste die Stadt Tegernseer klären, ob die Parkplätze überhaupt wieder ausgewiesen werden sollen. Außerdem zur Debatte stand, welche Auflagen die Stadt Parkern stellen will.

Tegernsee/Hochfeldstraße: Tagsüber höchstens vier Stunden parken

Kurzzeitig gerne genutzt werden die Parkplätze vor allem von Wassersportlern, wenn die Parkplätze der Seesauna und des Strandbads dauerbelegt sind. Abends stellen dort auch Anlieger ihre Wägen ab.

Eine Umfrage unter Letzteren hatte nun ergeben, dass sie unbedingt wieder Parkplätze in der Hochfeldstraße sehen wollten – trotz der Probleme, die diese teils mit dem Winterdienst schufen. „Es war gut wie es bis zur großen Baustelle war“, fasste Andreas Obermüller (FWG) im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses der Stadt die Ansichten der Anlieger zusammen. Diese hätten wohl auch den verkehrsberuhigenden Aspekt der parkenden Autos geschätzt. „Die Hochfeldstraße soll keine Ausweichstrecke sein, wenn sich unten auf der Bundesstraße der Verkehr staut“, sagte Obermüller insbesondere mit Blick auf die Zone 30 im Bereich der Schule. Dort gelte es laut Bürgermeister Johannes Hagn die Kinder zu schützen und den Schulhof nicht als Parkplatz zweckzuentfremden.

Rudi Gritsch (CSU) schloss sich an, wollte aber die Parkmöglichkeiten an der Hochfeldstraße unter Tags begrenzt sehen: „Da sollen keine Dauerparker stehen.“ Er schlug nicht nur eine Begrenzung auf zwei bis drei Stunden zwischen 8 und 18 Uhr und freies Parken über Nacht vor, sondern auch einen Ausweitung der Parkregelung auf die Karl-Theodor-Straße vor. Auch im Bereich der Hausnummer sieben solle die mögliche Anzahl an Stellplätzen wiederhergestellt werden, sagte Hagn. Er sprach sich auch für Schildern anstatt einer Bodenmarkierung aus.

Im einstimmigen Beschluss beschränkte das Gremium schließlich aus Rücksicht auf Schwimmer die Parkzeiten tagsüber auf vier Stunden. Nachzuweisen sind diese per Parkscheibe.