Tegernsee-Hochwasser: Bürgermeister Johannes Hagn spricht über Schritte der Stadt seit 2013

Von: Jonas Napiletzki

Bis zu einem Meter hoch stand das Wasser bei der Flut 2013 im Tegernseer Rathaus. Das Foto stammt vom 3. Juni, als sich das Wochenend-Hochwasser bereits langsam wieder zurückzog. © Archiv tp

Das Hochwasser 2013 am Tegernsee jährt sich heute zum neunten Mal. Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn spricht im Interview über die seitdem getroffenen Maßnahmen der Stadt.

Tegernsee – Vor neun Jahren erreichte der Tegernsee einen Pegel von 727,53 Metern – und überflutete die Stadt. Die Zahl hat Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn im Kopf. Der 56-Jährige hat sich seit seinem Amtsantritt mit Hochwasser beschäftigt. Im Interview erklärt er, was die Stadt seitdem getan hat.

Johannes Hagn, Tegerseer Bürgermeister. © Archiv mm

Herr Hagn, Sie sind seit 2014 Bürgermeister, haben also kurz nach der Überschwemmung das Ruder im Rathaus übernommen. Hat die Stadt ihren Hochwasserschutz seitdem verbessert?

Wir haben uns bestmöglich vorbereitet. Dazu muss man wissen, dass für den Tegernsee selbst – als Gewässer Erster Ordnung – das Wasserwirtschaftsamt in Rosenheim zuständig ist. Beispielsweise in die Diskussion um ein neues Wehr in Gmund waren wir nur am Rande eingebunden. Beim Schutz der Stadt selbst stellt man sich die Frage: Auf was sollen wir uns vorbereiten? Kommunen stehen da ziemlich allein da. In Tegernsee wissen wir zwar gut, wo die kritischen Stellen sind. Auf ein Hochwasser wie 2013 wären wir also vorbereitet und haben einiges verbessert. Aber: Bei einem Ereignis wie im Ahrtal wäre fraglich, wie wir aufgestellt sind. Da haben wir keine Erfahrung.

Das Ahrtal hat gezeigt, welchen massiven Einfluss Starkregen haben kann. Beschäftigt Sie das?

Mit dem Thema Katastrophenschutz beschäftige ich mich seit 2014. Starkregen ist ein sehr kritisches Thema. Er ist lokal, unberechenbar und nicht vorherzusagen. Wegen der Hanglage müssen wir in Tegernsee mit schnell abfließendem Wasser rechnen – unabhängig davon, ob am Hang Felsen, Humus oder Tiefgaragen stehen. Das Wasser kommt einfach zu schnell, um zu versickern. Das nächste Problem ist die Verklausung. Wenn ein Anwohner seine Sonnenschirme direkt neben dem sonst harmlosen Alpbach lagert, werden sie in die Kanalisation mitgerissen – und blockieren schlimmstenfalls die nächste Verrohrung. Sobald die Durchlässe verstopft sind, geht das Wasser durchs Haus.

Wie hat sich die Stadt darauf vorbereitet?

Es gibt die Möglichkeit, Schotten einzubauen und kritische Infrastruktur vom See weg zu legen. Das Rathaus selbst stand 2013 einen Meter unter Wasser. Derzeit gibt es das Leuchtturmprojekt zum Katastrophenschutz des Landratsamts. In jeder Kommune soll es einen Anlaufpunkt geben. In Tegernsee wird es das neue Feuerwehrhaus sein. Im Evakuierungsfall können dort Bewohner eines ganzen Stadtteils Zuflucht finden. Das Haus ist energieautark. Hier können wir in jeder Lage helfen – und sei es nur mit einer Tasse Kaffee und einer warmen Decke.

Wie können sich Einwohner rüsten, die von den Fluten betroffen wären?

Im Jahr 2014 hat das Wasserwirtschaftsamt die Überschwemmungsgebiete festgesetzt. Wir haben die Anlieger der Bäche informiert, dass jeder seinen Öltank gegen Aufschwimmen sichern muss. Dazu gehört die Sicherung der Kellerfenster, auch gegen Treibgut. Wir empfehlen Schotten und raten dazu, Elektrik aus dem Keller hochzuholen. Wer ein Stromaggregat hat, sollte genug Sprit haben. Neue Ölheizungen lassen wir nicht mehr zu. Bei den Häusern am Ufer empfehlen wir bei Hochwasser, Keller mit Leitungswasser zu fluten, um Verunreinigungen draußen zu halten und statische Schäden zu verhindern.

Das Wasserwirtschaftsamt hat damals geraten, sich zu versichern.

Wir wissen, dass nicht jeder eine Elementarschadenversicherung bekommt – und in Hochwasserzonen nur zu hohen Preisen. Die Festsetzung der Überschwemmungsgebiete im Bayernatlas hilft aber bei der Vorlage bei Versicherungen.

Was hat sich nach der Festsetzung der Gebiete noch getan?

Im Jahr 2015 gab’s eine Klausur des Stadtrats. Wir haben uns damals entschlossen, bei städtischen Autos die Wattiefe zu erhöhen und bei geländegängigen Fahrzeugen zu bleiben. Wir investieren viel Geld in eine professionelle Ausstattung und haben vom Bund noch ein Katastrophenschutz-Fahrzeug übernommen. Außerdem haben wir die Sicherheit der Einsatzkräfte durch Strömungsretter der DLRG verbessert. Deren Ausrüstung hat die Stadt bezahlt. Das Rathaus ist mittlerweile insofern auf Hochwasser ausgelegt, als wir Schotten haben und die Elektrik, wie in der Seesauna, nach oben verlegt haben. Im nächsten Schritt – das ist gerade ausgeschrieben – arbeiten wir am Hochwasserrisikomanagement. Üblicherweise sind in Kommunen nur bestimmte Bereiche betroffen. Bei uns ist durch die überwiegende Hanglage die ganze Stadt gefährdet, von Ried bis St. Quirin. Über das Hochwasserrisikomanagement sollen besonders durch Starkregen gefährdete Bereiche in einem digitalen Geländemodell identifiziert werden. Danach sprechen wir Betroffene an. Die Erkenntnisse fließen auch in die Bauleitplanung. Seit April haben wir in den Tegernseer Nachrichten in jeder Ausgabe einen Artikel zu Starkregen.

Sie haben vorhin das Thema Tiefgaragen genannt. Ist deren Bau, wie etwa am Guggemos geplant, noch zeitgemäß?

Sie können sich eine Tiefgarage vorstellen wie einen dicken Mann in der Badewanne. Eine volle Badewanne läuft ab einem bestimmten Wasserstand über. Liegt zuvor eine dicke Person drin, war vor dem Überlaufen weniger Wasser in der Wanne, als wenn eine dünne Person drin war. Maßgeblich ist nur der Wasserstand. Tiefgaragen haben daher keinen Einfluss, weil das eventuell verdrängte Wasser bereits abgelaufen ist.

Das Gespräch führte Jonas Napiletzki.

