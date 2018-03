Schockierende Szene am Tegernsee: Hunde treiben trächtiges Reh in die Enge und greifen an

Vorab, ich bin nicht nur Hundebesitzer, sondern auch ein sehr großer Hundefreund, aber das geht nicht. Leute, in der Nähe von Wäldern, also da wo jeden Augenblick Wild auftauchen kann, muss der beste Freund an die Leine! Gerne auch an eine sehr lange, aber eine Leine muss zwingend sein. Nur intensivst geschulte Hunde, können dem Anblick von Wild widerstehen, also leint sie an. Wir wohnen auch in unmittelbarer Waldnähe und wissen, wovon wir sprechen. Unser Hund geht, obwohl ausgebildet, im Wald immer Leine. In seinem eigenen Interesse, denn der Hund kann, falls etwas passiert, nichts dafür, Schuld sind wir Menschen.

Und bei der Gelegenheit: Hinterlässt unser Freund Rückstände, so dürfen diese auch in Wald und Wiese nicht liegen bleiben. Hebt sie auf und entsorgt die Tüten im Müllkübel. Machen wir das nicht, schaden wir unseren Hunden und uns selber. Danke für's Lesen !